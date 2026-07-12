L’obiettivo è quello di rendere il Museo sempre più vivo e fruibile, trasformandolo in un luogo di incontro, cultura e promozione del territorio

Il Museo Diocesano di Arte Sacra della Diocesi di Cassano all’Ionio sarà gestito dalla Pro Loco Cossa Enotria APS, presieduta da Elisabetta Rango, grazie alla convenzione sottoscritta con la Diocesi di Cassano all’Ionio, guidata dal vescovo Mons. Francesco Savino.

L’accordo rappresenta un importante esempio di collaborazione tra istituzioni, fondato sul principio della sussidiarietà, valore nel quale Mons. Savino ha sempre creduto e che, ancora una volta, trova concreta applicazione nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e religioso della diocesi. L’obiettivo è quello di rendere il Museo sempre più vivo e fruibile, trasformandolo in un luogo di incontro, cultura e promozione del territorio.

La convenzione affida alla Pro Loco Cossa Enotria la gestione ordinaria del Museo Diocesano, comprendente l’accoglienza dei visitatori, l’organizzazione di eventi culturali, le attività di promozione e comunicazione, la manutenzione ordinaria e tutte le iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio custodito all’interno della struttura.

Per presentare ufficialmente questo nuovo percorso è stato organizzato l’evento “Una notte al Museo”, in programma domenica 12 luglio, alle ore 21.00, all’interno del Museo Diocesano.

Nel corso della serata saranno il vescovo Mons. Francesco Savino e la presidente della Pro Loco Cossa Enotria, Elisabetta Rango, a illustrare i dettagli della convenzione e il modello di gestione che consentirà una più ampia fruizione del patrimonio museale, attraverso aperture programmate, visite guidate, percorsi didattici, eventi culturali e iniziative dedicate ai cittadini e ai visitatori.

L’iniziativa vedrà inoltre la partecipazione del sindaco di Cassano all’Ionio, Gianpaolo Iacobini, e dell’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, a testimonianza dell’importanza che il progetto riveste per la crescita culturale e turistica del territorio. Modera Luigi Cristaldi, capo ufficio stampa del comune di Cassano.

“Una notte al Museo” sarà molto più di una semplice presentazione: sarà un invito a riscoprire un patrimonio di straordinario valore che racconta la storia, la fede e l’identità della Diocesi di Cassano all’Ionio con visite guidate fino a tarda ora. Un percorso condiviso che punta a fare del Museo un luogo dinamico, capace di coniugare tutela, valorizzazione e partecipazione, grazie alla sinergia tra la Diocesi e il mondo dell’associazionismo locale.

Con questa iniziativa prende il via un nuovo cammino che guarda al futuro, nella convinzione che la cultura rappresenti uno degli strumenti più efficaci per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità e promuovere il territorio, rendendo il Museo Diocesano un punto di riferimento per cittadini, scuole, pellegrini e turisti.