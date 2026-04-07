Il borgo di Maierà rinnova il suo profondo legame con la storia e l’identità locale in occasione dei solenni festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine, un evento che si conferma pilastro fondamentale della tradizione comunitaria e cuore pulsante dell’estate locale. Dall’8 al 16 luglio 2026, il Programma Civile curato dall’Associazione Ora et Labora APS — con il patrocinio del Comune di Maierà e la collaborazione del Gruppo di Preghiera Padre Pio — offrirà un calendario ricco di appuntamenti che spaziano dalla gastronomia allo spettacolo popolare.

Le celebrazioni prenderanno il via mercoledì 8 luglio, alle ore 21:30 in Piazza Madonna del Carmine, con Pennette in Musica. Domenica 12 luglio si svolgerà il Torneo di Briscola a coppia, un appuntamento ormai simbolo di convivialità: a sfidarsi saranno padri e figli, nonni e nipoti, fratello e sorella, e tante altre combinazioni familiari. Un momento che, più di ogni altro, celebra il valore della famiglia e la capacità del gioco di unire diverse generazioni. Lunedì 13 luglio sarà la volta dei Discomantici.

È la serata dedicata a festeggiare l’organetto, con i maestri Peppino Marino, Angelo Sbarra e Ricky Pop e con la partecipazione dell’orchestrina di organetto della Scuola di Musica “l’Aurora”. Martedì 14 luglio tornerà la terza edizione de La Corrida Majeraiota, con la partecipazione di tanti dilettanti allo sbaraglio. Presenta la serata Maria Marino e con gli ospiti, Edoardo Pantusa , Cugino Francy, Tuta Gold e Antonio D’Angelo e Francesco Spinelli, tanta buona musica e divertimento assicurate. Le iscrizioni alla corrida sono aperte fino al raggiungimento del limite massimo di partecipanti. Per info ed iscrizioni contattare il comitato promotore attraverso i canali ufficiali.

L’attesa è però tutta per mercoledì 15 luglio, quando Maierà ospiterà il fenomeno Dance Tarantella, indiscutibilmente uno dei format di maggiore successo a livello nazionale. Reduce da una scia di piazze gremite in tutta Italia, questo spettacolo sta riscrivendo le regole dell’intrattenimento popolare, registrando ovunque il “tutto esaurito” grazie a un’energia travolgente che fonde radici folk e ritmi moderni. La presenza di questo show di punta testimonia la volontà di offrire un evento di altissimo profilo, capace di richiamare migliaia di persone, prima del gran finale a mezzanotte con lo spettacolo pirotecnico della ditta Forestiero.

La chiusura del programma, giovedì 16 luglio, sarà affidata a una raffinata Serata Musicale con spettacolo a sorpresa per i bambini. Per agevolare l’afflusso dei visitatori e garantire il corretto svolgimento delle manifestazioni, l’organizzazione ha previsto parcheggi gratuiti presso il campo sportivo, sottolineando l’importanza di un evento che continua a valorizzare il prestigio e l’accoglienza della comunità di Maierà.