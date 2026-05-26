Decisivo il voto disgiunto: per il candidato del centrodestra 1407 voti in meno delle liste. I dati definitivi della capitale della Sila dove il candidato della sinistra progressista Luigi Candalise ha strappato un buon 21,07%. Belcastro fermo al 7%
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Il dato definitivo di San Giovanni in Fiore è chiaro: ci sarà il ballottaggio. Gli schieramenti si preparano già al secondo turno che vedrà contrapposti i due candidati che più si sono beccati in campagna elettorale: Marco Ambrogio e Antonio Barile. Ambrogio, candidato del centrodestra, ha raggiunto il 45,24%: lontano dalla soglia fatidica del 50%+1 che lo avrebbe portato sulla poltrona più ambita del municipio. Decisivo il voto disgiunto: per il candidato del centrodestra 1407 voti in meno delle liste.
Discorso esattamente all’opposto per Barile, candidato civico e già sindaco in passato per il centrodestra, ha toccato il 26,22%. Terzo il giovane Luigi Candalise del centrosinistra progressista (un ottimo 21,07% per lui), staccatissimo (al 7%) l’altro ex primo cittadino Giuseppe Belcastro. La battaglia per il ballottaggio è già partita e si capisce che non sarà un pranzo di gala dalle prime dichiarazioni dei contendenti.
Barile: «Ambrogio via da San Giovanni in Fiore»
Si profila il ballottaggio a San Giovanni in Fiore tra i candidati Marco Ambrogio e Antonio Barile. Quest'ultimo, intervenendo alla diretta elettorale di LaC, ha commentato i risultati con toni molto forti: «In realtà, credevo che Ambrogio avrebbe fatto registrare un risultato ancora più basso. Mi aspettavo un buon piazzamento delle sue liste, ma certamente non suo, considerato che durante la campagna elettorale ha esercitato pressioni molto pesanti.
Io sono sceso in campo con una sola lista, contro le sue dieci. Soltanto per questo motivo, Ambrogio dovrebbe rinunciare al ballottaggio». Sollecitato dalle domande del giornalista Antonio Clausi sulle due prossime settimane di campagna elettorale, Barile ha detto: «Saranno due settimane di attesa. Questo personaggio non è ben visto perché non ha avuto rispetto degli elettori. Deve soltanto andare via da San Giovanni in Fiore»
Ambrogio: «Possiamo vincere al primo turno, centrodestra in salute in Calabria»
Il centrodestra guarda con fiducia all’esito delle elezioni comunali 2026 e rivendica un quadro politico favorevole in Calabria. A dirlo è Marco Ambrogio, che commenta a Lac Tv, l’andamento del voto sottolineando la possibilità di una vittoria già al primo turno, senza escludere comunque lo scenario del ballottaggio.
«Siamo convinti di poter vincere anche al primo turno ma siamo fiduciosi che questo possa avvenire anche qualora dovessimo andare al ballottaggio», afferma Ambrogio.
Una dichiarazione che arriva mentre lo scrutinio è ancora in corso e che punta a rafforzare il clima di fiducia nel campo del centrodestra. Ambrogio allarga poi il ragionamento al dato politico regionale, collegando la competizione locale al quadro complessivo calabrese.
«Il centrodestra si conferma in Calabria con un ottimo stato di salute, da Reggio Calabria a Castrovillari», aggiunge.
Candidato a sindaco: Marco Ambrogio (45,24%)
Lista “Ambrogio Sindaco”
- Francesco Fragale
- Lucia Nigro
- Francesco Lico
- Francesca Benincasa
- Giuliana Dipierro
- Luigi Guarascio
- Serafina Tallarico
- Loredana Scarcelli
- Giuseppina De Santo
- Maria Ferrise
- Domenico Spadafora
- Giuseppe Olivito Spadafora
- Rosa Ambrosio
- Piersaverio Greco
- Rosa Mazza
- Luigi Bibiani
Lista “San Giovanni Capitale”
- Luigi Foglia
- Lidia Andrieri
- Mario Cardamone
- Caterina (detta Catia) De Marco
- Saveria Abbruzzino
- Graziella Bibiani
- Anna Alessio
- Filomena Puleio
- Giovanna Francesca Crogliano
- Rossella Amelio
- Salvatore Antonio Secreti
- Saida Nadif
- Biagio Gallo
- Paolo Ventrici
- Salvatore Fittante
Lista “per Rosaria”
- Claudia Loria
- Giuseppe detto Pino Marra
- Andrea Sellaro
- Francesca Oliverio
- Antonio Talerico
- Francesco Granato
- Guendalina Marasco
- Fiorella Cirò
- Anna Marano
- Bernardo Antonio Oliverio
- Giovanni Costante
- Aldo Pupo
- Maria Valente
- Antonietta Secreti
- Giuseppe Cerminara
- Enzo Iaquinta
Lista “Forza Italia”
- Marco Gentile
- Angela Angotti
- Stefania Barberio
- Giovanni Guarascio
- Maria Antonia Iaconis
- Salvatore Iaquinta
- Sergio Lopez
- Simona Marazita
- Pasquale Martino
- Giusy Migliarese Caputi
- Paolo Mosca
- Pina Perri
- Martina Pisanelli
- Giuseppina Scalise
- Valentina Secreti
- Noemi Succurro
Lista “Noi Moderati”
- Andrea Ferrara
- Yvonne Belcastro
- Davide Belcastro
- Rosario Bitonti
- Mario Contorto
- Salvatore Cofone
- Giuseppe Costante
- Rosellina Costante
- Luisa Gatto
- Antonio Lopetrone
- Antonio Lucente
- Anna Mazzei
- Gianni Meluso
- Andrea Romano
- Caterina Emanuela Silletta
- Filomena Silletta
Lista “Impegno Civico”
- Giuseppe Simone Bitonti
- Veronica Barberio
- Emilio Colosimo
- Simona De Luca
- Caterina De Marco
- Teresa Donato
- Antonella Dori
- Rosa Fragale
- Antonella Mascaro
- Francesco Mazzei
- Maria Caterina Merandi
- Maria Teresa Nicoletti
- Francesco Oliverio
- Antonietta Sirianni
- Giacomo Spanò
- Antonio Veltri
Lista “Valore Florense”
- Antonio detto Antonello Martino
- Teresa Cannizzaro
- Pietro Spadafora
- Isabella Bruno
- Luana Mazzei
- Daniela Meluso
- Daniele Aiello
- Luigi detto Gino Lopez
- Valentina Stambene
- Pasquale Audia
- Francesco De Marco
- Caterina Bassi
- Manuela Guido
- Giuseppe Umberto Conte
- Rosa Bonasso
- Salvatore Passavanti
Lista “ContinuiAMO”
- Giovanni Fragale
- Giovanna Donato
- Monica Spadafora
- Vittoria Romano
- Valentina Alessio
- Giovanni Silvestri
- Rosalba Mannarino
- Paolo Granato
- Sonia Valentino
- Alessandra Moraca
- Serafino Caputo
- Mario Marra
- Francesca Curia
- Paolo Spina Iaconis
- Anita Greco
- Barbara Lopez
Lista “La Sila nel cuore”
- Giuseppe Rota
- Pietro Paolo Audia
- Rosanna Bitonti
- Mariafrancesca De Franco
- Federica De Luca
- Francesca Fraschini
- Katia Guarascio
- Elena Iaquinta
- Steven Ierardi
- Francesca Mazzei
- Alfredo Pio Perri
- Michele Perri detto Taccia
- Francesco Pignanelli
-
Teresa Maria Sellaro
-
Rosaria Talerico
-
Lara Gallo
Lista “Futura”
- Serafina Lepera
- Francesco Giovanni Marra
- Rosa Angela Guzzo
- Pietro Di Falco
- Saveria Serra
- Vincenzo Procopio
- Giuseppe Mele
- Salvatore Paletta
- Renato Lacava
- Antonella Panucci
- Giovambattista Costanzo
- Salvatore Spina
- Biagio Orlando
- Liberata Bennicasa
- Pietro Ferrarelli
- Rosa Loria
Candidato a sindaco: Antonio Barile (26,22%)
- Lista "Barile sindaco”
- Francesco Astorino
- Patrizia Barbuto
- Giovambattista Benincasa
- Antonio Bitonti
- Serafina Bitonti
- Giovanna Francesca Caruso
- Francesco Foglia
- Bruno Iaconis
- Luana Latti
- Marica Lopetrone
- Salvatore Mirarchi
- Enzo Sellaro
- Angela Silletta
- Francesca Silletta
- Vincenzo Tiano
- Giovanni Urso
Candidato a sindaco: Luigi Candelise (21,07%)
Lista “Partito Democratico”
- Domenico Lacava
- Doina Mirila Amariei
- Salvatore Lopez
- Lacramioira Florentina Bucinschi
- Giovanni Mauro
- Maria Foglia
- ivan (detto Torinese) Oliverio
- Mariangela Granato
- Salvatore Tassone
- Costanza Loria
- Maria Barberio
- Enza Vanzanella
Lista “Spontaneamente Luigi"
- Barbara Aiello
- Antonio Candalise
- Adriano D’Iatico
- Antonio Dori
- Rosa Iaquinta
- Giovanni Tele
- Anna Miliana
- Francesco Saverio Oliverio
- Angelica Perrone
- Francesco Scarcella
- Francesco Giovanni Secreti
- Rita Succurro
- Alessio Talerico
- Roberto Veltri
- Rossana Veltri
- Giovanna Viola
Candidato a sindaco: Pino Belcastro (7,47%)
Lista Comitato 18 gennaio
- Marta Astorino
- Fernanda Bilanzuoli
- Rossella Bonasso
- Antonio Caputo
- Stefano Gagliardi
- Patrizia Gentile
- Francesca Levato
- Maria Gabriella Militerno
- Giovambattista Mosca
- Francesco Pulice
- Maria Rossella Scerbo
- Giovanni Scigliano
- Paolo Spina Iaconis
- Pierluigi Talarico
- Pio Giovanni Veltri
- Rosa Iuliano