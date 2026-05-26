Il dato definitivo di San Giovanni in Fiore è chiaro: ci sarà il ballottaggio. Gli schieramenti si preparano già al secondo turno che vedrà contrapposti i due candidati che più si sono beccati in campagna elettorale: Marco Ambrogio e Antonio Barile. Ambrogio, candidato del centrodestra, ha raggiunto il 45,24%: lontano dalla soglia fatidica del 50%+1 che lo avrebbe portato sulla poltrona più ambita del municipio. Decisivo il voto disgiunto: per il candidato del centrodestra 1407 voti in meno delle liste.

Discorso esattamente all’opposto per Barile, candidato civico e già sindaco in passato per il centrodestra, ha toccato il 26,22%. Terzo il giovane Luigi Candalise del centrosinistra progressista (un ottimo 21,07% per lui), staccatissimo (al 7%) l’altro ex primo cittadino Giuseppe Belcastro. La battaglia per il ballottaggio è già partita e si capisce che non sarà un pranzo di gala dalle prime dichiarazioni dei contendenti.

Barile: «Ambrogio via da San Giovanni in Fiore»

Si profila il ballottaggio a San Giovanni in Fiore tra i candidati Marco Ambrogio e Antonio Barile. Quest'ultimo, intervenendo alla diretta elettorale di LaC, ha commentato i risultati con toni molto forti: «In realtà, credevo che Ambrogio avrebbe fatto registrare un risultato ancora più basso. Mi aspettavo un buon piazzamento delle sue liste, ma certamente non suo, considerato che durante la campagna elettorale ha esercitato pressioni molto pesanti.

Io sono sceso in campo con una sola lista, contro le sue dieci. Soltanto per questo motivo, Ambrogio dovrebbe rinunciare al ballottaggio». Sollecitato dalle domande del giornalista Antonio Clausi sulle due prossime settimane di campagna elettorale, Barile ha detto: «Saranno due settimane di attesa. Questo personaggio non è ben visto perché non ha avuto rispetto degli elettori. Deve soltanto andare via da San Giovanni in Fiore»

Ambrogio: «Possiamo vincere al primo turno, centrodestra in salute in Calabria»

Il centrodestra guarda con fiducia all’esito delle elezioni comunali 2026 e rivendica un quadro politico favorevole in Calabria. A dirlo è Marco Ambrogio, che commenta a Lac Tv, l’andamento del voto sottolineando la possibilità di una vittoria già al primo turno, senza escludere comunque lo scenario del ballottaggio.

«Siamo convinti di poter vincere anche al primo turno ma siamo fiduciosi che questo possa avvenire anche qualora dovessimo andare al ballottaggio», afferma Ambrogio.

Una dichiarazione che arriva mentre lo scrutinio è ancora in corso e che punta a rafforzare il clima di fiducia nel campo del centrodestra. Ambrogio allarga poi il ragionamento al dato politico regionale, collegando la competizione locale al quadro complessivo calabrese.

«Il centrodestra si conferma in Calabria con un ottimo stato di salute, da Reggio Calabria a Castrovillari», aggiunge.

Candidato a sindaco: Marco Ambrogio (45,24%)

Lista “Ambrogio Sindaco”

Francesco Fragale

Lucia Nigro

Francesco Lico

Francesca Benincasa

Giuliana Dipierro

Luigi Guarascio

Serafina Tallarico

Loredana Scarcelli

Giuseppina De Santo

Maria Ferrise

Domenico Spadafora

Giuseppe Olivito Spadafora

Rosa Ambrosio

Piersaverio Greco

Rosa Mazza

Luigi Bibiani

Lista “San Giovanni Capitale”

Luigi Foglia

Lidia Andrieri

Mario Cardamone

Caterina (detta Catia) De Marco

Saveria Abbruzzino

Graziella Bibiani

Anna Alessio

Filomena Puleio

Giovanna Francesca Crogliano

Rossella Amelio

Salvatore Antonio Secreti

Saida Nadif

Biagio Gallo

Paolo Ventrici

Salvatore Fittante

Lista “per Rosaria”

Claudia Loria

Giuseppe detto Pino Marra

Andrea Sellaro

Francesca Oliverio

Antonio Talerico

Francesco Granato

Guendalina Marasco

Fiorella Cirò

Anna Marano

Bernardo Antonio Oliverio

Giovanni Costante

Aldo Pupo

Maria Valente

Antonietta Secreti

Giuseppe Cerminara

Enzo Iaquinta

Lista “Forza Italia”

Marco Gentile

Angela Angotti

Stefania Barberio

Giovanni Guarascio

Maria Antonia Iaconis

Salvatore Iaquinta

Sergio Lopez

Simona Marazita

Pasquale Martino

Giusy Migliarese Caputi

Paolo Mosca

Pina Perri

Martina Pisanelli

Giuseppina Scalise

Valentina Secreti

Noemi Succurro

Lista “Noi Moderati”

Andrea Ferrara

Yvonne Belcastro

Davide Belcastro

Rosario Bitonti

Mario Contorto

Salvatore Cofone

Giuseppe Costante

Rosellina Costante

Luisa Gatto

Antonio Lopetrone

Antonio Lucente

Anna Mazzei

Gianni Meluso

Andrea Romano

Caterina Emanuela Silletta

Filomena Silletta

Lista “Impegno Civico”

Giuseppe Simone Bitonti

Veronica Barberio

Emilio Colosimo

Simona De Luca

Caterina De Marco

Teresa Donato

Antonella Dori

Rosa Fragale

Antonella Mascaro

Francesco Mazzei

Maria Caterina Merandi

Maria Teresa Nicoletti

Francesco Oliverio

Antonietta Sirianni

Giacomo Spanò

Antonio Veltri

Lista “Valore Florense”

Antonio detto Antonello Martino

Teresa Cannizzaro

Pietro Spadafora

Isabella Bruno

Luana Mazzei

Daniela Meluso

Daniele Aiello

Luigi detto Gino Lopez

Valentina Stambene

Pasquale Audia

Francesco De Marco

Caterina Bassi

Manuela Guido

Giuseppe Umberto Conte

Rosa Bonasso

Salvatore Passavanti

Lista “ContinuiAMO”

Giovanni Fragale

Giovanna Donato

Monica Spadafora

Vittoria Romano

Valentina Alessio

Giovanni Silvestri

Rosalba Mannarino

Paolo Granato

Sonia Valentino

Alessandra Moraca

Serafino Caputo

Mario Marra

Francesca Curia

Paolo Spina Iaconis

Anita Greco

Barbara Lopez

Lista “La Sila nel cuore”

Giuseppe Rota

Pietro Paolo Audia

Rosanna Bitonti

Mariafrancesca De Franco

Federica De Luca

Francesca Fraschini

Katia Guarascio

Elena Iaquinta

Steven Ierardi

Francesca Mazzei

Alfredo Pio Perri

Michele Perri detto Taccia

Francesco Pignanelli

Teresa Maria Sellaro

Rosaria Talerico

Lara Gallo

Lista “Futura”

Serafina Lepera

Francesco Giovanni Marra

Rosa Angela Guzzo

Pietro Di Falco

Saveria Serra

Vincenzo Procopio

Giuseppe Mele

Salvatore Paletta

Renato Lacava

Antonella Panucci

Giovambattista Costanzo

Salvatore Spina

Biagio Orlando

Liberata Bennicasa

Pietro Ferrarelli

Rosa Loria

Candidato a sindaco: Antonio Barile (26,22%)

Lista "Barile sindaco”

Francesco Astorino

Patrizia Barbuto

Giovambattista Benincasa

Antonio Bitonti

Serafina Bitonti

Giovanna Francesca Caruso

Francesco Foglia

Bruno Iaconis

Luana Latti

Marica Lopetrone

Salvatore Mirarchi

Enzo Sellaro

Angela Silletta

Francesca Silletta

Vincenzo Tiano

Giovanni Urso

Candidato a sindaco: Luigi Candelise (21,07%)

Lista “Partito Democratico”

Domenico Lacava

Doina Mirila Amariei

Salvatore Lopez

Lacramioira Florentina Bucinschi

Giovanni Mauro

Maria Foglia

ivan (detto Torinese) Oliverio

Mariangela Granato

Salvatore Tassone

Costanza Loria

Maria Barberio

Enza Vanzanella

Lista “Spontaneamente Luigi"

Barbara Aiello

Antonio Candalise

Adriano D’Iatico

Antonio Dori

Rosa Iaquinta

Giovanni Tele

Anna Miliana

Francesco Saverio Oliverio

Angelica Perrone

Francesco Scarcella

Francesco Giovanni Secreti

Rita Succurro

Alessio Talerico

Roberto Veltri

Rossana Veltri

Giovanna Viola

Candidato a sindaco: Pino Belcastro (7,47%)

Lista Comitato 18 gennaio