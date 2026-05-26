Le preferenze di ogni aspirante consigliere comunale nei 22 comuni in cui gli elettori sono stati chiamati al voto lo scorso 24 e 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco
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Diciotto comuni su ventidue chiamati al voto hanno eletto il loro sindaco a margine delle elezioni comunali tenute in provincia di Cosenza lo scorso 24-25 maggio. Castrovillari e San Giovanni in Fiore andranno al ballottaggio, mentre Tortora sarà commissariata perché non ha raggiunto la soglia del 40% dei votanti. Singolare davvero il caso di Mandatoriccio: i due candidati hanno ottenuto 852 a testa. La norma prevede che tornino alle urne per un secondo turno (come nei due centri sopracitati) il 7-8 giugno. In caso di nuova parità, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.
Elezioni comunali 2026, tutti i voti dei candidati nei comuni al voto in provincia di Cosenza
Come detto, sono stati 22 i centri interessati dalle elezioni comunali 2026 in provincia di Cosenza. Di seguito l’elenco dei territori che hanno rinnovato il consiglio comunale ed eletto il nuovo primo cittadino. Le preferenze di ogni lista e di ogni consigliere sono in continuo aggiornamento: aggiornare la pagina.
- Castrovillari: ballottaggio De Gaio-Bello
- San Giovanni in Fiore: ballottaggio Ambrogio-Barile
- Castrolibero: Serra sindaco - Tutti i voti dei consiglieri
- Roggiano Gravina: Zappone sindaco – Tutti i voti dei consiglieri
- Tortora: quorum non raggiunto – Verso commissariamento
- Villapiana: De Marco sindaca – Tutti i voti dei consiglieri
- Dipignano: Gallo sindaco – Tutti i voti dei consiglieri
- San Pietro in Guarano: Agosto sindaca – Tutti i voti dei consiglieri
- Marano Marchesato - 3.333
- San Lorenzo del Vallo - 3.098
- Francavilla Marittima - 2.778
- San Fili: Cribari sindaca – Tutti i voti dei consiglieri
- Mandatoriccio: ballottaggio Villella-Iozzi
- Grisolia: Bellusci sindaco – Tutti i voti dei consiglieri
- Buonvicino: Sionne sindaco – Tutti i voti dei consiglieri
- Sant'Agata di Esaro - 1.715
- Campana - 1.509
- Falconara Albanese: Porco sindaco -Tutti i voti dei consiglieri
- Paterno Calabro: Beltrano sindaco – Tutti i voti dei consiglieri
- Cerzeto - 1.228
- Orsomarso: Bottone sindaco – Tutti i voti dei consiglieri
- Papasidero - 634