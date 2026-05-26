Le preferenze di ogni aspirante consigliere comunale nei 22 comuni in cui gli elettori sono stati chiamati al voto lo scorso 24 e 25 maggio per eleggere il nuovo sindaco

Diciotto comuni su ventidue chiamati al voto hanno eletto il loro sindaco a margine delle elezioni comunali tenute in provincia di Cosenza lo scorso 24-25 maggio. Castrovillari e San Giovanni in Fiore andranno al ballottaggio, mentre Tortora sarà commissariata perché non ha raggiunto la soglia del 40% dei votanti. Singolare davvero il caso di Mandatoriccio: i due candidati hanno ottenuto 852 a testa. La norma prevede che tornino alle urne per un secondo turno (come nei due centri sopracitati) il 7-8 giugno. In caso di nuova parità, sarà eletto sindaco il candidato più anziano.

Elezioni comunali 2026, tutti i voti dei candidati nei comuni al voto in provincia di Cosenza

Come detto, sono stati 22 i centri interessati dalle elezioni comunali 2026 in provincia di Cosenza. Di seguito l’elenco dei territori che hanno rinnovato il consiglio comunale ed eletto il nuovo primo cittadino. Le preferenze di ogni lista e di ogni consigliere sono in continuo aggiornamento: aggiornare la pagina.