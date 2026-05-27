La Regione Calabria mette in campo 8 milioni di euro per sostenere il diritto allo studio e aiutare le famiglie ad affrontare i costi legati alla frequenza scolastica. È stato pubblicato l’avviso pubblico “Voucher Caro Scuola” per l’anno scolastico 2024/2025, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.

La misura prevede un contributo economico a fondo perduto di 500 euro per ciascun beneficiario e si inserisce nella programmazione del Pr Calabria Fesr Fse+ 2021-2027, nell’ambito della priorità “Una Calabria con più istruzione”.

Voucher Caro Scuola, 8 milioni per il diritto allo studio

L’intervento punta a favorire la piena partecipazione degli studenti ai percorsi scolastici, contrastando le disuguaglianze educative e alleggerendo il peso economico sulle famiglie.

Il contributo, pari a 500 euro, non è soggetto a imposizione fiscale. Possono accedere al beneficio gli studenti appartenenti a nuclei familiari con indicatore Isee non superiore a 15.748,78 euro.

Per la Regione, il Voucher Caro Scuola rappresenta uno strumento concreto per sostenere i percorsi formativi e garantire maggiori opportunità agli studenti calabresi.

Micheli: «Istruzione leva di crescita e pari opportunità»

A sottolineare il valore della misura è l’assessore regionale all’Istruzione Eulalia Micheli.

«Con questa misura confermiamo la centralità dell’istruzione quale leva fondamentale di crescita, inclusione sociale e pari opportunità. Vogliamo essere al fianco degli studenti e delle famiglie calabresi, sostenendo concretamente i costi legati alla frequenza scolastica e contrastando le disuguaglianze educative».

L’assessore collega l’avviso agli obiettivi della programmazione europea e al Piano d’Azione regionale “Competenze – Istruzione e Formazione”.

«Il Voucher Caro Scuola rappresenta uno strumento concreto per sostenere il diritto allo studio, in coerenza con gli obiettivi della programmazione europea 2021/2027 e con il Piano d’Azione regionale “Competenze – Istruzione e Formazione”».

Domande dal 28 maggio al 3 luglio

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma dedicata della Regione Calabria. Il servizio sarà accessibile dalle ore 9 del 28 maggio 2026 fino alle 23.59 del 3 luglio 2026.

L’assessore Micheli precisa che non si tratta di una procedura a sportello. Le istanze, quindi, non saranno valutate in base all’ordine cronologico di arrivo.

«Le domande non saranno valutate in base all’ordine cronologico di arrivo ed è quindi possibile utilizzare tutto il tempo a disposizione fino alla scadenza per controllare accuratamente la documentazione. Infatti, la mancata allegazione, anche parziale, dei documenti richiesti comporterà l’esclusione della domanda dal beneficio».

Documentazione completa per evitare ritardi

Tenuto conto dell’elevato numero di domande registrato nelle precedenti annualità, la Regione darà priorità all’istruttoria delle pratiche correttamente compilate e complete.

Le domande incomplete o corredate da documentazione non corretta richiederanno successive integrazioni, con un inevitabile allungamento dei tempi di istruttoria e di erogazione del beneficio.

Da qui l’invito dell’assessore a leggere con attenzione l’avviso e la guida operativa prima dell’invio.

«Invitiamo tutti gli interessati a consultare con attenzione l’Avviso e la guida operativa, prendendosi il tempo necessario per verificare la correttezza e la completezza della documentazione prima dell’invio della domanda. Una compilazione accurata è fondamentale, sia per l’ammissibilità dell’istanza, sia per consentire una più rapida istruttoria e la successiva erogazione dei benefici».