L’ascolto come primo gesto educativo, come spazio di relazione e come strumento per accompagnare i bambini nel loro percorso di crescita. Venerdì 29 maggio, alle 17.30, alla Città dei Ragazzi, si terrà l’incontro “Ascoltare per crescere – Educare nel dialogo”, un appuntamento dedicato al valore del confronto nei servizi educativi, nella scuola e nella famiglia.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere una cultura educativa fondata sul dialogo, sull’osservazione e sulla collaborazione tra famiglie, educatori e istituzioni scolastiche, riconoscendo il bambino come protagonista attivo del proprio sviluppo.

Ascoltare per crescere, educare nel dialogo

L’incontro sarà un’occasione di approfondimento sui temi che attraversano oggi il mondo dell’infanzia e dell’educazione. Al centro ci saranno lo sviluppo emotivo dei bambini, l’alleanza tra scuola e famiglia, la prevenzione educativa, le neurodivergenze e il valore della lettura come strumento di relazione.

L’obiettivo è costruire uno spazio di confronto tra competenze diverse, capace di offrire strumenti di lettura e indicazioni concrete a genitori, educatori, docenti e operatori impegnati ogni giorno nella crescita dei più piccoli.

Bambini, famiglie e comunità educante

Il tema dell’ascolto richiama una responsabilità condivisa. Educare non significa soltanto trasmettere regole o conoscenze, ma imparare a osservare i bisogni dei bambini, accogliere le loro emozioni e costruire attorno a loro una rete capace di sostenere famiglie e percorsi scolastici.

In questa direzione, l’incontro alla Città dei Ragazzi punta a rafforzare l’idea di una comunità educante più attenta, consapevole e collaborativa. Una comunità nella quale scuola, famiglia, pediatria, pedagogia, servizi e cultura possano dialogare per rispondere meglio alle esigenze dell’infanzia.

Gli interventi dei relatori

Tra i contributi previsti, la pediatra Mariapia Galasso approfondirà il valore educativo e preventivo della frequenza al nido, con attenzione alla salute e al benessere infantile. Silvia Lanzafame, esperta in neurodivergenze, porterà una riflessione sull’osservazione educativa e sulla valorizzazione delle diverse forme di apprendimento e intelligenza nei bambini.

Il dirigente scolastico Massimo Ciglio interverrà sul ruolo di una scuola aperta al dialogo tra pubblico, privato e territorio, con particolare attenzione alla continuità educativa. Teodora Pezzano, docente di pedagogia e sociologia all’Università della Calabria, offrirà una lettura sulle relazioni educative e sui processi sociali legati all’infanzia e alla famiglia.

Spazio anche al tema della genitorialità con Margherita Fortebraccio, consulente familiare e referente della Scuola Genitori, impegnata nel sostegno alle famiglie e nell’accompagnamento educativo. Emanuela Catania, libraia e promotrice della lettura per l’infanzia, si soffermerà invece sul libro come strumento di ascolto, relazione ed educazione emotiva.