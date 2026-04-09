Il progetto firmato dalla pizza di Antonio Mazza punta su qualità e intrattenimento, tra aperitivi, cene ed eventi che animano le serate. L’attesa è finita: l’appuntamento è per il 9 aprile

Molendini approda finalmente a Rende. Il 9 aprile, in Via Volta 13 a Quattromiglia, inaugura la seconda sede di un progetto che ha già cambiato il modo di vivere la sera a Catanzaro Lido.

Molendini non è solo un ristorante, non è solo un cocktail bar. È un luogo che accompagna ogni momento della giornata: dal pranzo all’aperitivo, dalla cena al dopo cena. Un punto d’incontro dove si mangia, si beve e soprattutto si vive, tra atmosfera, musica e connessioni che nascono spontaneamente.

Al centro dell’esperienza c’è la proposta gastronomica, guidata dalla pizza contemporanea di Antonio Mazza, protagonista di importanti competizioni, come l’ambita finale internazionale di Las Vegas. Impasti curati, ingredienti selezionati e ricerca costante definiscono un’offerta che unisce tecnica e identità. Accanto, una cucina italiana interpretata con personalità e una drink list pensata per accompagnare ogni fase della serata.

A rendere Molendini un riferimento sono anche gli eventi e l’energia che lo attraversano: serate che diventano rituali, incontri che si trasformano in storie.

L’attesa è finita: l’appuntamento è per il 9 aprile.

Diventerà il tuo nuovo posto preferito.