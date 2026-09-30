Una presenza che unisce cucina, territorio e accoglienza: Riva in Tour ha portato alla finale del Tropea Film Festival la filosofia del Riva Restaurant, tra sapori, musica e convivialità

È calato il sipario sulla quarta edizione del Tropea Film Festival, che dal 20 al 26 settembre ha portato nella città Perla del Tirreno cinema, cultura e protagonisti del panorama cinematografico italiano e internazionale. Una settimana di appuntamenti che ha trovato nella serata del 26 settembre il suo momento conclusivo, tra celebrazioni, gusto e momenti di gioia.

A impreziosire l’ultima serata è l’esperienza del Riva Restaurant di Falerna, che ha preso parte al Festival con il servizio Riva in Tour, il format dedicato agli eventi fuori porta, con esperienza gastronomica, intrattenimento e altri interessanti servizi.

Il team del Riva ha curato il catering della serata, portando a Tropea una cucina attenta alla materia prima e un servizio costruito intorno all’accoglienza e al benessere dell’ospite. Un intervento che non si è limitato alla proposta gastronomica, ma ha contribuito a creare quel momento di condivisione che accompagna naturalmente la conclusione di una manifestazione, con la sua musica dal vivo e l’offerta beverage.

È questa, del resto, la filosofia di Riva in Tour: portare l’esperienza del ristorante in luoghi e contesti differenti, mantenendone riconoscibili lo stile e la cura. Un progetto pensato per trasformare un servizio dedicato agli eventi in un’esperienza capace di dialogare con l’identità della location e con il carattere dell’occasione.

La scelta del Tropea Film Festival si inserisce in questo percorso con particolare naturalezza. Il cinema e la cucina condividono infatti una stessa capacità: raccontare un territorio attraverso linguaggi diversi. Da una parte le immagini, le storie e i volti del Festival; dall’altra i sapori, la cura e l’ospitalità che hanno accompagnato gli ospiti nella serata finale.

Da Falerna a Tropea, il Riva ha così portato il proprio modo di intendere l’accoglienza all’interno di uno degli appuntamenti culturali più importanti della stagione calabrese. Una presenza discreta ma significativa, capace di legare il piacere della tavola al momento conclusivo di una settimana dedicata al cinema.

Anche attraverso il gusto, quando si celebra un momento importante, si racconta un territorio: il Tropea Film Festival ne è stata una significativa dimostrazione.