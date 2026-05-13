Il nuovo servizio di igiene urbana ad Acri entra nel vivo con la distribuzione dei kit per la raccolta differenziata nelle tre macro-aree del territorio comunale. Dopo l’avvio ufficiale dello scorso 4 maggio, la consegna delle nuove attrezzature prosegue ad Acri Centro, La Mucone e San Giacomo, registrando una partecipazione significativa da parte dei cittadini.

Il servizio, predisposto dall’Amministrazione comunale e affidato a Ecoross, introduce innovazioni organizzative, operative e tecnologiche con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano, potenziare i servizi ambientali e far crescere ulteriormente la percentuale di raccolta differenziata.

Raccolta differenziata ad Acri, il nuovo servizio di igiene urbana

La distribuzione dei kit riguarda in questa fase le utenze domestiche. Ogni giorno numerosi cittadini si stanno recando nei punti di ritiro predisposti nelle tre aree del Comune, seguendo il calendario organizzato in base alla lettera iniziale del cognome.

Per Ecoross si tratta di una nuova fase di lavoro in un territorio che viene definito già collaborativo e virtuoso. «Per Ecoross questa rappresenta una nuova e importante sfida, dopo l’aggiudicazione dell’appalto nel Comune di Acri», afferma il dottor Simone Turco, responsabile dei Servizi di Igiene Urbana di Ecoross.

«Si tratta di un territorio già molto collaborativo e virtuoso, sul quale andremo a implementare numerosi nuovi servizi. È già partita la distribuzione delle nuove attrezzature per tutte le utenze domestiche e stiamo registrando una grandissima partecipazione da parte dei cittadini, che stanno rispondendo in maniera davvero esemplare. È un segnale importante di senso civico, appartenenza e volontà di contribuire a una corretta raccolta differenziata».

Spazzamento, tecnologia e nuovi servizi ambientali

Il nuovo capitolato prevede una serie di servizi migliorativi che saranno attivati progressivamente. Dopo la distribuzione dei kit alle utenze domestiche, il percorso proseguirà con la consegna delle attrezzature anche alle utenze non domestiche, insieme all’introduzione di innovazioni tecnologiche.

«Successivamente proseguiremo con la consegna dei kit alle utenze non domestiche, introducendo anche diverse innovazioni tecnologiche. L’attivazione dei nuovi servizi avverrà in maniera graduale, seguendo quanto previsto dal nuovo capitolato d’appalto», spiega Turco.

Tra le prime novità già operative c’è il servizio di spazzamento, pensato per incidere sul decoro urbano e sulla pulizia degli spazi pubblici. «Tra le novità c’è l’introduzione del servizio di spazzamento, che sta già contribuendo a migliorare il decoro urbano della città. Nei prossimi mesi saranno avviati anche ulteriori servizi accessori che presenteremo nel dettaglio durante un evento pubblico dedicato», conclude il responsabile Ecoross.

Capalbo: «Rafforzare collaborazione e senso civico»

Soddisfazione viene espressa anche dall’Amministrazione comunale. Il sindaco Pino Capalbo sottolinea il valore del nuovo servizio come occasione per rafforzare la collaborazione tra Comune, cittadini ed Ecoross.

«Oggi è una giornata molto importante – dichiara il primo cittadino – perché questo nuovo servizio di Igiene Urbana punta a rafforzare la collaborazione tra Amministrazione comunale, cittadini ed Ecoross, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e la qualità della vita nella nostra comunità».

Capalbo ricorda i risultati già raggiunti da Acri nella raccolta differenziata, arrivata negli ultimi anni a circa il 65%, e indica il nuovo obiettivo: incrementare ancora la percentuale entro il 2027.

«Negli ultimi anni Acri ha raggiunto risultati straordinari nella raccolta differenziata, arrivando a circa il 65%. Il nostro obiettivo, ora, è raggiungere percentuali sempre più alte già entro il 2027».

Isola ecologica e raccolta degli indumenti usati

Il nuovo capitolato introduce anche ulteriori servizi destinati a migliorare la gestione dei rifiuti e a contrastare l’abbandono sul territorio. Tra le misure previste ci sono la prossima estensione degli orari e dei giorni di apertura dell’isola ecologica e l’avvio del servizio porta a porta per la raccolta degli indumenti usati.

«Il nuovo capitolato introduce numerosi servizi migliorativi, tra cui la prossima estensione degli orari e dei giorni di apertura dell’isola ecologica e l’avvio del servizio porta a porta per la raccolta degli indumenti usati. Questo nuovo sistema di raccolta ci permetterà di migliorare il decoro urbano e contrastare l’abbandono dei rifiuti», evidenzia il sindaco.

Capalbo ringrazia poi operatori ed Ecoross per il lavoro avviato e rinnova l’appello ai cittadini: «Desidero ringraziare gli operatori e l’azienda Ecoross per il lavoro svolto finora, auspicando il raggiungimento, insieme, di risultati importanti. L’appello che rivolgo ai cittadini è quello di collaborare, rispettare le regole e avere cura della città. Dobbiamo continuare a investire sul senso civico, anche attraverso iniziative nelle scuole, per costruire insieme una comunità sempre più pulita e sostenibile».

I punti di ritiro dei nuovi kit

La distribuzione dei kit proseguirà secondo il calendario già predisposto. I punti attivi sono tre: Acri Centro, nell’ex Scuola Ipsia di via G. Falcone, adiacente alla Croce Rossa, aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e il sabato dalle 8.30 alle 13; La Mucone, nei locali della sede della Delegazione comunale, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13; San Giacomo, sempre nei locali della sede della Delegazione comunale, dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.