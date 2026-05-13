La SP 81 potrebbe presto tornare parzialmente percorribile. Dopo mesi di disagi e criticità legate al crollo del ponticello avvenuto a febbraio in seguito alle violente ondate di maltempo che hanno colpito il Cosentino, arriva un aggiornamento importante dal sindaco di Mendicino, Irma Bucarelli.

L’arteria provinciale rappresenta uno snodo strategico per tutta l’area urbana di Cosenza, collegando quotidianamente i territori di Mendicino, Cerisano, Marano Principato e Castrolibero. La chiusura della strada ha causato forti rallentamenti alla viabilità locale, costringendo automobilisti e pendolari a percorsi alternativi e creando pesanti ripercussioni sulla mobilità dell’intera zona. A distanza di mesi dal cedimento infrastrutturale, però, si intravede finalmente uno spiraglio. Secondo quanto comunicato dal sindaco Bucarelli, la prossima settimana dovrebbe arrivare la riapertura a una corsia della SP 81.

SP 81, Bucarelli: «Riapertura possibile già dalla prossima settimana»

Attraverso un post sui suoi canali social, il primo cittadino di Mendicino ha voluto fare il punto sull’evoluzione degli interventi in corso, ringraziando la Provincia di Cosenza per il lavoro svolto e per il dialogo istituzionale portato avanti in questi mesi.

«Ringrazio il presidente della Provincia Biagio Faragalli, con il quale sto interloquendo quotidianamente, per aver avuto la giusta attenzione sulla SP81, non per proteste o proclami, ma collaborazione e sintesi continua», ha scritto.

Il sindaco ha poi lanciato una stoccata polemica nei confronti di chi, secondo lei, avrebbe cercato visibilità politica sulla vicenda senza contribuire concretamente alla soluzione del problema. «A chi parla di selfie e poi prende meriti non suoi, lascio lo spazio di qualche like su Facebook», ha affermato. «A noi sindaci Lucio Di Gioia, Pino Salerno e Ciccio Serra il compito di avere prima la certezza di riaprire la strada».

La notizia più attesa riguarda però i tempi di riapertura. «La prossima settimana sarà, se tutto procede per come previsto, riaperta a una corsia», ha annunciato il sindaco di Mendicino.

Il crollo del ponticello e i disagi per la mobilità nell’area urbana

La vicenda della SP 81 aveva avuto inizio a febbraio, quando le forti piogge e i cicloni abbattutisi sulla provincia di Cosenza provocarono il cedimento del ponticello lungo la provinciale. Da quel momento la strada è rimasta inutilizzabile, generando enormi difficoltà per residenti, lavoratori e studenti che ogni giorno si spostano tra i comuni dell’area urbana.

Nel corso delle ultime settimane cittadini e amministratori avevano più volte chiesto un’accelerazione sugli interventi, sottolineando la necessità di ripristinare almeno una viabilità parziale in attesa del completamento definitivo dei lavori. Nel suo intervento, Irma Bucarelli ha voluto evidenziare soprattutto il metodo seguito per affrontare l’emergenza, puntando sulla collaborazione tra istituzioni e sul confronto costante con la Provincia di Cosenza. «Le strade si riaprono non per proteste e non grazie a chi grida, ma seguendo le dovute procedure tecnico amministrative», ha chiosato il sindaco.