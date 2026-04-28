La città di Acri si prepara ad una vera e propria innovazione nel sistema di Igiene Urbana con il nuovo Servizio messo a punto dall’Amministrazione Comunale, frutto di un capitolato che introduce importanti migliorie organizzative, tecnologiche e operative, con l’obiettivo di elevare gli standard di pulizia, decoro urbano e sostenibilità ambientale su tutto il territorio.

Il servizio, di cui l’azienda Ecoross si è confermata aggiudicataria, prevede la raccolta differenziata con il metodo del porta a porta spinto per tutte le tipologie di rifiuto e introduce alcune attività aggiuntive, tra cui servizi di spazzamento e interventi mirati nelle diverse aree della città. Un passaggio fondamentale di questa nuova fase è rappresentato dalla distribuzione dei nuovi kit di mastelli per la raccolta differenziata alle utenze domestiche, che sarà avviata a partire da lunedì 4 maggio.

La consegna interesserà tre macro-zone del territorio comunale: Acri Centro – punto di ritiro presso ex Scuola Ipsia (via G. Falcone adiacente Croce Rossa) dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:30, il sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00; La Mucone – punto di ritiro locali sede Delegazione comunale, dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00; San Giacomo – punto di ritiro locali sede Delegazione comunale, dal lunedì al sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:00.

I cittadini potranno ritirare il materiale presso i punti di distribuzione individuati per ciascuna area, secondo un calendario prestabilito organizzato in base alla lettera iniziale del cognome. Il calendario dettagliato, con date e orari di ritiro, è consultabile nei manifesti informativi e sui canali ufficiali e social del Comune e di Ecoross. L’avvio della distribuzione rappresenta un momento chiave per accompagnare la comunità verso il nuovo modello di gestione dei rifiuti, più efficiente e sostenibile.

La collaborazione dei cittadini sarà determinante per il successo del servizio e per raggiungere gli obiettivi di incremento della raccolta differenziata e riduzione dell’impatto ambientale. L’Amministrazione Comunale e l’azienda Ecoross invitano tutta la cittadinanza a partecipare attivamente a questa fase di cambiamento – rispettando il calendario di ritiro e le modalità di conferimento che saranno progressivamente comunicate – e preannunciano che il Nuovo Servizio di Igiene Urbana sarà prossimamente presentato nel dettaglio alla cittadinanza.