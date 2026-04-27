Servirà tutta l’area del Savuto e sarà una vera e propria cittadella commerciale facilmente raggiungibile sia dalla strada provinciale, sia dallo svincolo autostradale Salerno - Reggio Calabria, sia dalle arterie comunali

Un nuovo punto di riferimento per il territorio prende vita nel cuore del Savuto. Giovedì 30 aprile, alle ore 18, sarà inaugurato il nuovo Centro Commerciale di Altilia, realizzato in località Petrarizzi su iniziativa della famiglia Perrone. Un evento atteso che promette di unire sviluppo economico e intrattenimento, trasformando per una sera il piccolo centro in un palcoscenico a cielo aperto.

Il nuovo Centro Commerciale nasce con l’obiettivo di diventare un punto nevralgico per l’area del Savuto, offrendo servizi, opportunità commerciali e nuovi spazi di aggregazione. Non si tratta soltanto di un’infrastruttura destinata allo shopping, ma di un progetto più ampio che mira a rafforzare il tessuto economico locale e a creare occasioni di crescita.

Il patrocinio del Comune sottolinea il valore strategico dell’iniziativa, che punta a intercettare flussi di visitatori anche dai centri limitrofi. Nei corridoi ancora brillanti di novità, si respira già l’attesa di un luogo destinato a diventare punto di incontro per famiglie, giovani e operatori economici.

L’inaugurazione tra istituzioni e spettacolo

La cerimonia di apertura seguirà un programma ben definito. Alle 18 è previsto il tradizionale taglio del nastro, momento simbolico che segnerà ufficialmente l’avvio delle attività. Ma sarà solo l’inizio di una serata destinata a lasciare il segno. Con il passare delle ore, l’atmosfera cambierà volto: la piazza antistante il centro si trasformerà in una vera e propria arena, pronta ad accogliere il pubblico per uno degli appuntamenti più attesi. L’inaugurazione, infatti, non sarà solo un evento istituzionale, ma una festa collettiva pensata per coinvolgere l’intera comunità.

Il concerto di Albano per il nuovo centro commerciale di Altilia

A rendere ancora più speciale la serata sarà la presenza di Albano, ospite d’onore dell’inaugurazione. A partire dalle 20:30, la musica prenderà il posto dei discorsi, dando il via a un concerto che si preannuncia partecipato e carico di emozioni. Con il suo repertorio fatto di grandi successi, Albano accompagnerà il pubblico in un viaggio tra brani che hanno segnato intere generazioni. Tra cori spontanei e momenti di condivisione, la piazza diventerà il cuore pulsante di una comunità che si ritrova.

L’evento assume così un significato che va oltre la semplice apertura di una nuova struttura commerciale. Diventa un momento simbolico, capace di unire sviluppo e identità, economia e cultura. Per una sera, Altilia non sarà soltanto il luogo di un’inaugurazione, ma il centro di una festa collettiva che celebra il territorio e le sue potenzialità.

Una vera e propria cittadella urbanizzata

La cittadella urbanizzata si dota di nuovi servizi eccellenti. Gli allacci al nuovo depuratore costruito dall’Amministrazione Comunale al servizio degli Imprenditori che hanno investito in quell’area. La Banda ultra Larga che ha terminato i lavori. La centralina elettrica per ricaricare le automobili. Il potenziamento della rete idrica con nuova tubazione che garantisce dal punto igienico-sanitario una quantità ad uso potabile nelle abitazione e soprattutto negli esercizi commerciali e artigianali.

Poi ancora un’area che da anni utilizza un servizio di pullman con regolare fermata per raggiungere ogni città di Italia e dell’Europa. Un ufficio postale a disposizione degli utenti. Servizi di autolavaggio, gommista, parrucchiere, negozio generi alimentari, officina meccanica e adeguati parcheggi comunali nell’interesse degli utenti. Un’area facilmente raggiungibile sia dalla strada provinciale, sia dallo svincolo autostradale Salerno - Reggio Calabria, sia dalle arterie comunali.

Il centro commerciale di Altilia che aprirà giovedì 30 aprile avrà anche un istituto bancario che ha già istallato lo sportello bancomat che arricchisce l’area da più anni urbanizzata dove insiste anche una piattaforma di distribuzione alimentare per tutta la Regione Calabria con 50/60 unità lavorative che svolgono l’attività sin dall’anno 2015. Dal centro commerciale, già ultimato con tutti i pareri degli enti preposti, si creerà un’opportunità occupazionale duratura intorno a 60 unità lavorative.

De Rose: «Col centro commerciale Altilia non si ferma»

«La Giunta Comunale e l’intero Consiglio - ha dichiarato il Sindaco De Rose - lavorano da anni per sostenere con i servizi realizzati queste realizzazione per garantire la crescita e lo sviluppo nell’interesse del comprensorio e dell’intera Calabria. A giorni abbiamo l’onore che quest’area del Basso Savuto sarà visitata non solo di altri Imprenditori che guardano con attenzione questa zona, ma di autorità Istituzionali ad ogni livello: Regionale e Nazionale. Un’azione sinergica nel rispetto delle regole che riscontra apprezzamenti da ogni parte e soprattutto degli organi sovracomunali».

«Altilia non si è fermata finora - dice ancora in riferimento alle vicende giudiziarie - e non si fermerà per capricci personali, invidiuzze di basso livello, che tentano strumentalmente di ostacolare l’occupazione soprattutto dei giovani. Su quell’area il Consiglio Comunale, organo preposto alla programmazione, ha già approvato un progetto e un atto di indirizzo per l’insediamento di un polo fieristico per garantire antiche tradizioni secolari delle fiere locali in una zona strategica in riferimento allo svincolo autostradale che vede questo territorio a quattro passi dal mare e dall’aeroporto di Lamezia, dal capoluogo di Regione Catanzaro, dalla Provincia di Cosenza e dell’alto piano silano».