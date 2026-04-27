Messo ormai da parte il campionato con l’1-1 in casa della Cavese, per il Cosenza si aprono le porte dei playoff. Il 4° posto finale permetterà ai lupi, com’è noto, di entrare in gioco dal 2° turno “regionale”. Si giocherà mercoledì 6 maggio contro una tra Atalanta U23 (11^ in campionato), Audace Cerignola (10^), Casarano (9^) e Monopoli (8^). Impossibile infatti poter incontrare una tra Casertana (5^) e Crotone (6^), considerando che i lupi sfideranno la squadra con il peggior piazzamento della regular season tra colore le quali si qualificheranno e considerando che ci sarà la sfida tra Monopoli e Casarano, la vincente di questa sfida sarà comunque peggio classificata di Casertana e Crotone, che sfideranno rispettivamente Atalanta U23 ed Audace Cerignola. Già qualificata alla 1^ fase dei playoff nazionali è anche il Potenza, vincitrice della Coppa Italia di Serie C, che ha chiuso la sua stagione in 10^ posizione. Ed è per questo che nel raggruppamento dei lupi, ai playoff si è qualificata anche l’Atalanta U23 che ha chiuso 11^. Il Cosenza staccherà il pass per la fase nazionale con un pareggio o una vittoria.

Prospettive da terza

Ciò che invece è importante sottolineare è la prospettiva per il 1° turno nazionale che si disputerà con gare di andata e ritorno, domenica 10 maggio e mercoledì 13. Ecco, in caso di qualificazione a questa fase dei playoff, il 4° posto del Cosenza varrebbe quanto il 3°, ovvero i lupi giocherebbero la gara di ritorno al “San Vito – Marulla” e si qualificherebbero alla 2^ fase nazionale, quella nella quale entreranno in gioco anche le squadre classificate al 2° posto (Union Brescia, Ascoli e Catania), anche in caso di stesso numero di gol segnati con la squadra avversaria, considerando l’assenza di supplementari e calci di rigore, previsti invece solo per la final four. Questo vantaggio deriva dal fatto che il Cosenza è la miglior 4^ in classifica dei 3 gironi. I 67 punti ottenuti da Florenzi e compagni, superano i 64 del Lecco nel girone A ed i 59 del Campobasso nel Girone B. Quindi oltre a Renate, Ravenna, Salernitana e Potenza, rispettivamente 3^ nei gironi A, B e C e vincente della Coppa Italia, la 5^ testa di serie sarebbe il Cosenza. Ripetiamo, sempre in caso di qualificazione mercoledì 6 maggio contro una tra Atalanta U23, Audace Cerignola, Monopoli e Casarano.