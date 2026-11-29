Primi scorci invernali in montagna. Una leggera spolverata di neve ricopre alberi, tetti e vegetazione, annunciando l'arrivo della stagione fredda e restituendo all'altopiano il suo fascino più suggestivo

La Sila saluta l'arrivo della prima neve. A Silvana Mansio, nel cuore dell'altopiano, i primi fiocchi hanno cominciato a cadere, regalando al paesaggio un'anticipazione d'inverno. Una leggera spolverata bianca ricopre alberi, tetti e vegetazione, trasformando il piccolo centro montano in uno scenario suggestivo.

È il primo assaggio della stagione fredda, che riporta sulla montagna silana uno dei suoi volti più caratteristici. Anche se la nevicata è ancora leggera, l'atmosfera è già quella delle giornate invernali, con il paesaggio che si tinge di bianco e restituisce tutto il fascino dell'altopiano.