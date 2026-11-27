Gli esami eseguiti in ospedale dopo l’incidente avevano rilevato la positività alla cocaina, ma erano stati richiesti dalla polizia giudiziaria senza il preventivo avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore. Per questa ragione il Tribunale di Cosenza ha dichiarato inutilizzabili i risultati delle analisi e assolto A. Z., accusato di guida in stato di alterazione psicofisica dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver provocato un incidente.

La sentenza è stata pronunciata il 18 novembre 2026 dalla giudice monocratica Palmina Formoso. L’imputato, assistito dall’avvocato Luigi Caravelli, è stato assolto «perché il fatto non sussiste».

L’incidente e gli accertamenti in ospedale

Il procedimento riguarda un sinistro avvenuto il 21 dicembre 2023 in via Alcide De Gasperi, a San Marco Argentano. Secondo la ricostruzione riportata nella sentenza, la Renault 4 guidata da Zecca aveva sbandato, urtando un’Alfa Romeo 156 parcheggiata lungo il margine della carreggiata, prima di ribaltarsi.

Sul posto erano intervenuti i carabinieri del Norm della Compagnia di San Marco Argentano e il personale del 118. Il conducente, rimasto ferito, era stato trasportato all’ospedale Annunziata di Cosenza, dove gli accertamenti avevano evidenziato la positività all’assunzione di cocaina. Da qui la contestazione del reato previsto dall’articolo 187 del Codice della strada, aggravato dall’incidente.

Il processo era stato avviato dopo l’opposizione a un decreto penale di condanna. Durante il dibattimento sono stati ascoltati i testimoni indicati dal pubblico ministero e acquisiti la relazione sul sinistro, il fascicolo fotografico, la richiesta di accertamenti sanitari e gli esiti delle analisi.

Perché il giudice ha escluso l’utilizzo delle analisi

Il punto decisivo della pronuncia riguarda la finalità degli accertamenti effettuati in ospedale. La giudice ha rilevato che l’esame volto a verificare lo stato di alterazione non era stato disposto nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma esclusivamente su richiesta della polizia giudiziaria.

Proprio per la funzione probatoria dell’atto, si legge nelle motivazioni, il conducente avrebbe dovuto ricevere preventivamente l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

«I verbalizzanti avrebbero dovuto dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia», scrive la giudice, richiamando gli articoli 356 del codice di procedura penale e 114 delle disposizioni di attuazione.

Dalle testimonianze dei militari, che avevano riferito di aver delegato gli accertamenti sanitari, non è risultato che l’avviso fosse stato dato.