Il consigliere regionale (FI) sostiene l’interrogazione al ministro dei Trasporti e chiede più risorse anche per la Statale 18 e i collegamenti tra la costa e l’entroterra

La sicurezza della galleria Fiego e dell’intero tratto della Statale 107 tra Paola e San Fili arriva in Parlamento. Il deputato Andrea Gentile ha presentato un’interrogazione al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per sollecitare interventi urgenti sulla Silana-Crotonese, con particolare attenzione al tunnel in cui si sono verificati incidenti mortali.

A sostegno dell’iniziativa interviene Antonio De Caprio, consigliere regionale di Forza Italia. Per chi vive sul Tirreno cosentino, osserva, la Statale 107 è il principale collegamento con Cosenza. De Caprio mette al primo posto la possibilità di raggiungere i servizi sanitari del capoluogo, accanto agli spostamenti per lavoro e studio e alle esigenze del commercio e del turismo.

Il confronto con Gentile, riferisce il consigliere, riguarda anche la Statale 18 e la Scalea-Mormanno. È a quest’ultimo collegamento che si riferiscono i 38 milioni di euro indicati da De Caprio come finanziamento regionale. Una cifra che il consigliere considera un punto di partenza: «Servono risorse maggiori, in particolare per potenziare la Ss 18 e migliorare anche i tracciati di collegamento verso l’interno».