I cassonetti saranno rimossi nella notte tra il 30 settembre e il 1° ottobre. Stop temporaneo alla raccolta di plastica, alluminio e acciaio in tutto il Comune

Dal 1° ottobre la raccolta differenziata porta a porta sarà estesa a tutte le contrade di Belvedere Marittimo. Nella notte tra il 30 settembre e il primo giorno del mese successivo, Ecoross procederà alla rimozione dei cassonetti stradali ancora presenti nelle aree interessate.

Contestualmente, su tutto il territorio comunale sarà temporaneamente sospesa la raccolta di plastica, alluminio e acciaio. Fino a una nuova comunicazione, i cittadini non dovranno esporre il sacchetto blu, anche nei giorni indicati dal calendario per il conferimento del multimateriale.

La sospensione, secondo quanto comunicato da Ecoross e dall’Amministrazione comunale, è legata alle criticità che interessano il Consorzio Corepla e la filiera nazionale del riciclo degli imballaggi in plastica.

Porta a porta esteso a tutte le contrade

L’avvio del nuovo sistema completa il percorso di riorganizzazione del Servizio di igiene urbana predisposto dal Comune e gestito da Ecoross.

Dal 1° ottobre anche i residenti delle contrade dovranno conferire i rifiuti esclusivamente attraverso il porta a porta, rispettando giorni, orari e modalità indicati nel calendario del servizio.

L’obiettivo dichiarato è uniformare la raccolta sull’intero territorio comunale, superando la presenza dei contenitori stradali e incrementando la quantità e la qualità dei materiali differenziati.

La rimozione dei cassonetti stradali

Le operazioni di rimozione si svolgeranno nella notte tra mercoledì 30 settembre e giovedì 1° ottobre.

Dopo il ritiro dei cassonetti, non sarà più possibile utilizzare contenitori stradali per conferire i rifiuti nelle contrade. I cittadini dovranno quindi attenersi al nuovo calendario e collocare all’esterno delle abitazioni soltanto la frazione prevista per ciascuna giornata.

Comune ed Ecoross chiedono collaborazione durante la fase di transizione, in modo da evitare abbandoni, conferimenti errati e disagi nelle prime giornate di applicazione del nuovo sistema.

Sospesa la raccolta del sacchetto blu

La principale precisazione riguarda la raccolta di plastica, alluminio e acciaio. Lo stop non interessa soltanto le contrade coinvolte dall’avvio del porta a porta, ma l’intero territorio di Belvedere Marittimo.

Fino a una nuova comunicazione, il sacchetto blu non dovrà essere esposto, anche quando il calendario settimanale prevede il ritiro del multimateriale.

L’indicazione è finalizzata a evitare che i sacchetti rimangano sulle strade senza poter essere raccolti, con conseguenze sul decoro urbano e sulle condizioni igieniche.

Le criticità nella filiera del riciclo

Ecoross precisa che la sospensione non dipende dall’attività dell’azienda né da decisioni dell’Amministrazione comunale.

Il problema viene ricondotto a una criticità esterna e sopravvenuta che coinvolge Corepla e la filiera nazionale del riciclo degli imballaggi in plastica. La situazione starebbe interessando anche altri territori italiani.

Il servizio riprenderà quando saranno superate le difficoltà operative. La data sarà comunicata attraverso i canali istituzionali del Comune e dell’azienda.

Le altre raccolte restano regolari

Lo stop riguarda esclusivamente il multimateriale conferito con il sacchetto blu: plastica, alluminio e acciaio.