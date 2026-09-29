Castrovillari ha voluto consegnare alla memoria collettiva il nome di uno dei suoi concittadini più illustri. Sabato 26 settembre si è svolta l'inaugurazione della targa commemorativa dedicata al Nobil Homo Nicola Baratta, medico, filosofo e patriota castrovillarese, in una cerimonia molto partecipata e segnata da un clima di forte emozione.

Proprio la partecipazione della cittadinanza è stata al centro delle parole del promotore dell'iniziativa, Paolo Baratta, che ha espresso la propria gratitudine a quanti hanno reso possibile quello che ha definito «il perenne ricordo» dell'illustre concittadino. Un ringraziamento esteso anche a tutti coloro che hanno preso parte a una giornata considerata significativa per l'intera comunità castrovillarese.

A scandire i diversi momenti della cerimonia è stata la musica del violinista Federico Lauro, le cui esecuzioni hanno accompagnato lo svelamento della targa e l'omaggio dei presenti. Accanto a lui ha preso parte all'iniziativa Gaetano Sangineti, guida museale e del Parco nazionale del Pollino, figura legata alla valorizzazione del patrimonio storico e naturalistico del territorio, che ha contribuito a inserire la figura di Baratta nel più ampio racconto della storia cittadina. Una storia in cui il cognome Baratta occupa un posto preciso.

Le ricostruzioni storiche locali ricordano come, nel 1799, la Repubblica trovò a Castrovillari un sostegno particolare nelle famiglie Baratta e Pellegrini e in alcuni sacerdoti del luogo, e come ancora nel 1806 furono le famiglie Baratta, Pellegrini, Giannitelli, Gallo e Salerno a guidare in città il movimento antiborbonico e filofrancese.

È in questo solco di impegno civile e di passione per le idee che si colloca la memoria del medico e filosofo al quale Castrovillari ha ora dedicato un segno tangibile, destinato a restare davanti agli occhi dei cittadini e a trasmettere alle nuove generazioni il ricordo di un protagonista della storia locale.