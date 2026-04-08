Un nuovo spazio dedicato all’ambiente, alla solidarietà e alla creatività urbana. Giovedì 9 aprile 2026, alle ore 10:00, la città di Castrovillari taglierà ufficialmente il nastro de "La Ricicleria", il nuovo Centro del Riuso comunale. L'evento sarà caratterizzato da una cornice visiva d'eccezione: le strutture del centro sono state infatti rigenerate attraverso interventi di Street Art, a simboleggiare come il recupero possa generare nuova bellezza.

La Ricicleria non è un semplice luogo di stoccaggio, ma rappresenta l’anello mancante per una comunità dotata di alto senso civico. Si tratta di un esempio virtuoso di economia circolare, fondato sulla sostenibilità e sulla riduzione degli sprechi, che si pone in netta contrapposizione alla cultura dell’"usa e getta" e all’obsolescenza programmata.

Sfruttando la vicinanza strategica con il centro di raccolta comunale, la Ricicleria intercetta tutti quegli oggetti (mobili, indumenti, libri, elettrodomestici) che i cittadini intendono dismettere ma che sono ancora integri e perfettamente funzionanti. Invece di diventare rifiuti, questi beni vengono rimessi in circolo, pronti per una nuova vita.

Le finalità del progetto L’apertura della Ricicleria persegue molteplici obiettivi cardine per il territorio: Valorizzazione sociale: Offrire l’opportunità a chi si trova in difficoltà economica di accedere gratuitamente o a costi simbolici a beni di prima necessità ancora in ottimo stato. Riduzione dell'impatto ambientale: Diminuire drasticamente il volume dei rifiuti destinati allo smaltimento, con un conseguente abbattimento dei costi di trattamento per la collettività. Risparmio energetico: Evitare i processi di trasporto e trattamento industriale dei rifiuti, riducendo l’impronta ecologica della città. Contrasto allo spreco: Ridare dignità a oggetti superflui per alcuni, ma preziosi per altri.

L'appuntamento L'invito è rivolto a tutta la cittadinanza, alle associazioni del territorio e agli organi di informazione. Durante l'inaugurazione verrà illustrato il funzionamento del centro e le modalità con cui i cittadini potranno conferire o prelevare gli oggetti. A rendere ancora più speciale la mattinata sarà la partecipazione attiva delle nuove generazioni. Durante la manifestazione, infatti, i bambini dell’Istituto Comprensivo di Castrovillari saranno i protagonisti di un momento creativo e simbolico: con le loro mani daranno un ulteriore tocco di colore alla struttura della Ricicleria.

Un gesto che non è solo artistico, ma che rappresenta il passaggio di testimone verso una cultura del rispetto ambientale: sono proprio i più piccoli a "firmare" il cambiamento, colorando lo spazio che ospiterà i beni di domani e dimostrando che la sostenibilità è un gioco di squadra che parte dai banchi di scuola. "Daremo colore al riciclo, firmando il cambiamento" è lo slogan che accompagna l'iniziativa, a testimonianza di un impegno concreto per un futuro più Green e solidale.