La presidente Parretta: «La mala depurazione compromette salute, ecosistemi ed economia. Deve essere una priorità politica»
La Procura di Paola, guidata dal procuratore Domenico Fiordalisi, negli ultimi giorni ha disposto il sequestro di diversi depuratori sul Tirreno cosentino. Dopo Fuscaldo e Verbicaro, sono stati posti sotto sequestro anche gli impianti comunali di Diamante e Cetraro, tutti gestiti da ditte private.
La posizione di Legambiente
«La lotta alla mala depurazione deve essere una priorità per chi si candida a guidare la Calabria nei prossimi anni» dichiarano Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria, e Carlo Gaglianone, presidente del circolo Riviera dei Cedri.
I due rappresentanti sottolineano come le indagini confermino «l’importanza di una sezione della Procura di Paola dedicata ai crimini ambientali, voluta dal procuratore Fiordalisi per individuare e sanzionare gravi forme di illegalità che compromettono ecosistemi, salute ed economia dei territori, a partire dal turismo».
Le criticità del sistema
Secondo Legambiente, il sistema di depurazione calabrese soffre di carenze strutturali e gestionali: depuratori assenti, malfunzionanti o sottodimensionati; abitazioni non collegate alla rete fognaria; scarichi illegali, civili e industriali.
Le campagne di Goletta Verde hanno evidenziato che nel 70% dei casi le criticità derivano da foci di fiumi e canali, con inquinamenti provenienti dall’entroterra che arrivano fino al mare.
Complementarietà con Arpacal
Legambiente ribadisce la validità del proprio lavoro di monitoraggio, complementare a quello di Arpacal, i cui dati ufficiali restano fondamentali per stabilire la balneabilità delle acque. Le stesse indagini che hanno condotto ai sequestri sono partite anche da analisi effettuate dall’Agenzia regionale.
Prevenzione e politica
«Le attività della Regione Calabria sono state importanti ma non ancora risolutive – concludono Parretta e Gaglianone –. L’azione repressiva di magistratura e forze dell’ordine è necessaria, ma ancora più essenziale è prevenire l’inquinamento. Tutelare coste e mare deve diventare una priorità assoluta per la politica calabrese».