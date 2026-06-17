La depurazione a Fuscaldo diventa uno degli assi principali dell’azione amministrativa portata avanti dalla giunta guidata dal sindaco Giacomo Middea. Negli ultimi quattro anni il Comune ha ottenuto finanziamenti per oltre 800mila euro, destinati al potenziamento e all’ammodernamento del sistema di depurazione cittadino.

Una scelta che l’amministrazione presenta come parte di una strategia più ampia, fondata sulla programmazione, sulla capacità di intercettare risorse e sulla realizzazione di interventi strutturali per migliorare servizi, ambiente e qualità della vita.

Depurazione Fuscaldo, gli investimenti dal 2022 al 2025

Il percorso avviato dall’amministrazione comunale ha consentito di ottenere risorse in più annualità. Nel dettaglio, i finanziamenti destinati al sistema di depurazione ammontano a 96mila euro nel 2022, 183mila euro nel 2023, 275mila euro nel 2024 e 260mila euro nel 2025, somma quest’ultima attualmente in corso di impiego.

Numeri che, secondo l’amministrazione Middea, raccontano una scelta politica precisa: investire in opere strategiche, spesso meno visibili rispetto ad altri interventi, ma decisive per la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del mare e lo sviluppo sostenibile del territorio.

La depurazione rappresenta infatti un settore essenziale per una comunità costiera. Migliorare gli impianti significa intervenire sulla qualità dei servizi, sulla protezione del patrimonio naturale e sulla credibilità complessiva del territorio, soprattutto in una realtà che guarda anche alla sostenibilità e alla valorizzazione della propria identità ambientale.

Impianti più efficienti e tutela del territorio

Gli interventi realizzati e quelli in fase di completamento stanno consentendo di aumentare l’efficienza degli impianti, migliorare la gestione del servizio e rafforzare la salvaguardia ambientale di Fuscaldo.

L’amministrazione comunale sottolinea come il risultato sia frutto di un lavoro costante di progettazione e ricerca di finanziamenti. In un settore delicato come quello della depurazione, il Comune rivendica il passaggio dalla programmazione agli interventi concreti, con l’obiettivo di costruire un sistema più moderno e capace di rispondere alle esigenze della comunità.

Middea e Scarlato: «Investire nella depurazione significa investire nella salute pubblica»

Il sindaco Giacomo Middea e l’assessore all’Ambiente Innocenzo Scarlato evidenziano il valore degli interventi avviati e delle risorse ottenute negli ultimi anni.

«Dietro ogni finanziamento ottenuto c’è un lavoro quotidiano fatto di programmazione, progettazione e visione amministrativa», sottolineano il sindaco Giacomo Middea e l’assessore all’Ambiente Innocenzo Scarlato.

«Investire nella depurazione significa investire nella salute pubblica, nella tutela del mare e dell’ambiente, ma anche nella credibilità e nel futuro della nostra comunità. Continueremo su questa strada, consapevoli che la buona amministrazione si misura sui risultati e sulla capacità di costruire opportunità concrete per il territorio».