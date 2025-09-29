Dal 1° ottobre 2025 prenderà avvio la quinta fase della disinfestazione notturna a Corigliano-Rossano, a cura della società Ecoross. Gli interventi si svolgeranno tra le 2:00 e le 6:00 del mattino e prevedono la nebulizzazione di prodotti insetticidi contro zanzare, mosche e insetti volanti.

Precauzioni per i cittadini

Per garantire sicurezza ed efficacia, l’Amministrazione invita i residenti a rispettare alcune regole fondamentali:

evitare di sostare all’aperto durante e nelle due ore successive al trattamento;

tenere chiuse porte e finestre;

ritirare la biancheria stesa all’esterno;

coprire le piante da orto;

lavare con acqua e sapone neutro giochi per bambini o oggetti esposti.

Calendario interventi

Località Corigliano

Mercoledì 1 ottobre: Corigliano Centro Storico, Piana Caruso, Baraccone, C.da Simonetti.

Giovedì 2 ottobre: Corigliano Scalo, C.da Visciglietti, Villaggio Frassa, C.da Mezzofato, Cantinella, Mandria del Forno, S. Nico, Apollinara.

Venerdì 3 ottobre: Thurio, Ministalla, Ricota Grande, C.da Salice, Bricarossa, Foggia, Torricella Inf./Sup., Giannone, Schiavonea, Fabrizio Grande e Piccolo.

Sabato 4 ottobre: Cimitero e Ville Comunali di Corigliano.

Località Rossano

Mercoledì 8 ottobre: Rossano Centro Storico, Aree Montane, Rossano Scalo.

Giovedì 9 ottobre: C.da Pirro Malena, Toscano Ioele, Vallato, S. Irene, Momena, Viale S. Angelo, Galderate, Torre Pinta, Parco dei Principi, Seggio, Casello Mascaro, Zolfara, Fossa, Faro, Pantano Martucci.

Venerdì 10 ottobre: Cimitero e Ville Comunali di Rossano.

Sabato 11 ottobre: Toscano, Amica, Lacuna, Celadi, Colognati, S. Maria delle Grazie, Petraro, Piragineti, Ogliastretti, Lampa Patire.

Il Comune invita la cittadinanza alla massima collaborazione per la buona riuscita delle operazioni, che mirano a garantire igiene e sicurezza in vista della stagione autunnale.

Per informazioni: Ufficio Ambiente – Tel. 0983/5491167