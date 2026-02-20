Cosenza si prepara a diventare, per una mattinata, il punto di incontro regionale tra amministratori, tecnici ed esperti chiamati a misurarsi sul tema più “terreno” di tutti: i rifiuti, e ciò che raccontano della salute di un territorio. Giovedì 26 febbraio 2026, dalle 9.30, nella Sala Nova del Palazzo della Provincia di Cosenza (Piazza XV Marzo, 5), è in programma l’8ª edizione di Ecoforum Calabria, l’appuntamento dedicato alle politiche di gestione dei rifiuti e alle strategie per uno sviluppo sostenibile.

Il titolo scelto per l’edizione 2026 è già una dichiarazione d’intenti: “Rifiuti in circolo: soluzioni per un territorio sostenibile”. L’iniziativa è promossa da Legambiente Calabria e Comuni Ricicloni Calabria, con il patrocinio della Provincia di Cosenza, e punta a mettere allo stesso tavolo istituzioni, enti pubblici e amministratori locali, ma anche chi lavora su filiere e dati.

Saluti istituzionali e avvio dei lavori

Ad aprire l’incontro sono previsti i saluti istituzionali del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, dell’assessore regionale all’Ambiente Antonio Montuoro, del presidente della Provincia di Cosenza Giancarlo Lamensa e del sindaco di Cosenza Franz Caruso.

Il confronto: criticità e modelli che funzionano

Cuore della mattinata sarà il focus “Le politiche dei rifiuti ed il potenziale dei territori. Criticità ed esperienze virtuose in Calabria”, moderato da Laura Brambilla, responsabile nazionale Comuni Ricicloni di Legambiente, e introdotto da Anna Parretta, presidente di Legambiente Calabria.

Sono annunciati gli interventi di Salvatore Siviglia (dirigente generale Dipartimento Ambiente Regione Calabria), Michelangelo Iannone (direttore generale Arpacal), Nicola Fiorita (presidente Arrical), Francesco Sicilia (direttore generale Unirima), Maria Concetta Dragonetto (responsabile Area Piani di sviluppo R.D. Centro-Sud Italia di CONAI) e Antonio Nicoletti (responsabile Aree protette di Legambiente). Le conclusioni saranno affidate ad Andrea Minutolo, responsabile scientifico nazionale di Legambiente.

Dossier “Comuni Ricicloni Calabria” e premi ai Comuni Rifiuti free

Nel corso della mattinata è prevista anche la presentazione del dossier “Comuni Ricicloni Calabria”, a cura di Emilio Bianco, coordinatore Ecoforum regionali di Legambiente. Dopo i dati, spazio alla premiazione dei Comuni Rifiuti free, cioè quei centri in cui non solo la raccolta differenziata raggiunge o supera il 65%, ma soprattutto dove ogni cittadino produce al massimo 75 kg di secco residuo all’anno.