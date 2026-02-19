I fenomeni più intensi colpiranno soprattutto le aree tirreniche e interne, con un focus su Cosentino, Lametino e Vibonese

La giornata si era aperta con un clima quasi primaverile, ma la tregua è destinata a durare poco. Dalla serata un nuovo ciclone, battezzato “Pedro”, raggiungerà la Calabria riportando piogge, temporali e forti raffiche di vento.

Secondo le previsioni, i fenomeni più intensi colpiranno soprattutto le aree tirreniche e interne, con un focus su Cosentino, Lametino e Vibonese: tra la serata di oggi e l’intera giornata di domani potrebbero superarsi localmente i 100 mm di pioggia. Le precipitazioni si estenderanno anche su alcune zone del versante jonico, in particolare nel Catanzarese, dove a tratti potranno risultare intense.

Non solo pioggia. Pedro porterà anche un nuovo rinforzo dei venti: già da stasera e soprattutto nella mattinata di domani sono attese raffiche fino a 70-80 km/h lungo le aree tirreniche e interne, con possibili picchi più elevati sul versante jonico del Catanzarese, dove potranno attivarsi venti di caduta.

Nel quadro complesso, una notizia positiva: Pedro dovrebbe essere l’ultima perturbazione di questa lunga fase instabile. Dal weekend è atteso il ritorno dell’anticiclone, con tempo più stabile almeno per tutta la settimana successiva.

Chiusura scuole e decisioni dei sindaci

Con terreni già provati da settimane di maltempo e condizioni in rapido peggioramento, l’attenzione si sposta anche sulle misure locali. In diversi Comuni i sindaci hanno disposto la chiusura delle scuole in via precauzionale: provvedimenti che, quando arrivano, servono a ridurre gli spostamenti e ad alleggerire la pressione su viabilità e soccorsi nelle ore più delicate. Gli aggiornamenti ufficiali, Comune per Comune, restano il riferimento da seguire.