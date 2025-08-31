Anci Calabria e la Provincia di Cosenza incontrano i sindaci per un confronto operativo sull’emergenza cinghiali. L’iniziativa si terrà martedì 2 settembre alle ore 10.30 nella Sala degli Specchi della Provincia di Cosenza. Introdurrà Luigi Novello, responsabile dell’Anci Calabria per il settore Caccia e Attività venatorie, interverrà l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo, e concluderà i lavori Rosaria Succurro, presidente della Provincia di Cosenza e dell’Anci Calabria.

«C’è bisogno di strumenti rapidi», dichiara la presidente Succurro, che aggiunge: «Vanno definite sinergie istituzionali e operative per affrontare il problema nel migliore dei modi, con la collaborazione tra Regione, Prefetture, Province e Forze dell’ordine. I sindaci sono in prima linea e hanno bisogno di sostegno. L’Anci Calabria è con loro». Sulle misure, Luigi Novello ribadisce le posizioni dell’Anci Calabria. «Occorre – puntualizza – rafforzare i nuclei di selezione e controllo e tutti insieme mettere a punto un’efficace strategia di breve, medio e lungo periodo». «Occorre passare dall’emergenza alla programmazione», aggiunge Succurro, perché – conclude – «è indispensabile garantire la sicurezza dei cittadini e tutelare le imprese».