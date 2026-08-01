Un iter infinito che, dopo anni di attese, riprende inspiegabilmente da capo. A scagliarsi contro i tempi e le procedure della burocrazia regionale è il sindaco di Calopezzati, Antonello Edoardo Giudiceandrea, che interviene con un duro affondo sulla gestione del progetto per la difesa costiera e la realizzazione dei pennelli frangiflutti nel territorio comunale.

Tre anni azzerati e il ritorno alla conferenza di servizi

La vicenda ha radici lontane: nel 2017 il Comune ottenne un finanziamento complessivo di quattro milioni di euro, in gestione commissariale diretta, per due lotti di difesa costiera. Dopo la nomina del RUP nel 2019 e una progettazione esecutiva completata nel 2023, mancava ormai un solo tassello per l’avvio delle gare: il PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale), coordinato dal Dipartimento Ambiente della Regione Calabria.

A gennaio 2025, la criticità legata a pochi metri quadrati di Posidonia oceanica sembrava l'ultimo nodo da sciogliere, con l'aumento dei prezzi che aveva costretto a ridurre il numero dei pennelli da dieci a nove, rendendoli più piccoli. L'attesa primavera 2026, indicata in Consiglio comunale per l'avvio dei cantieri, ha però lasciato spazio a una doccia fredda: una comunicazione amministrativa ha stabilito che il procedimento deve ripartire da zero, azzerando di fatto tre anni di lavoro.

Le polemiche sul sopralluogo e il nodo delle responsabilità

Nel mirino del sindaco finisce anche il recente sopralluogo effettuato lo scorso 28 luglio sul litorale, alla presenza dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale e dei funzionari regionali. Secondo Giudiceandrea, i tecnici sarebbero stati condotti a ispezionare un tratto di costa (tra il campeggio Riva del Mare e la piazzetta Labonia) marginale rispetto alla reale emergenza: «Il fronte dove il mare da almeno trent'anni si prende decine di metri di arenile, dove ha distrutto i giardini delle abitazioni e ormai lambisce le case, sta altrove», tuona il primo cittadino, evidenziando il paradosso di un'agenda politica ed amministrativa lesta a muoversi per le ricognizioni ma immobile sui tavoli autorizzativi.

L'appello formale a Occhiuto e Montuoro

Respingendo al mittente le polemiche sulle responsabilità comunali — ricordando che la competenza e la stazione appaltante fanno capo alla struttura commissariale regionale —, Giudiceandrea ha avanzato richieste formali e puntuali al presidente della Regione Roberto Occhiuto e all'assessore all'Ambiente Antonio Montuoro: