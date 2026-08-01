L’8 agosto all’Anfiteatro Maria De Rosis. L’iniziativa conclude “Percorsi verso l’Autonomia” e raccoglie contributi per uno spazio dedicato alla disabilità

Una serata di teatro che diventa anche un’occasione per costruire nuovi percorsi di autonomia e inclusione. Sabato 8 agosto Paolo Ruffini salirà sul palco dell’Anfiteatro Maria De Rosis di Corigliano-Rossano con “Presente”, spettacolo scelto come momento conclusivo del progetto laboratoriale “Percorsi verso l’Autonomia”, rivolto ai ragazzi con disabilità.

L’iniziativa è promossa dall’Assessorato comunale alle Politiche sociali in collaborazione con L’Altro Teatro. Il Comune sosterrà il costo dei biglietti destinati ai partecipanti al progetto, ai quali sarà richiesto un contributo simbolico di 10 euro interamente destinato a Casaut.

Il nuovo progetto punta a creare uno spazio nel quale i ragazzi con disabilità possano svolgere attività educative, laboratoriali e ricreative, accompagnati da professionisti qualificati.

Paolo Ruffini porta «Presente» in Calabria

Attore, regista e conduttore, Paolo Ruffini propone con “Presente” un viaggio teatrale costruito attraverso ironia, improvvisazione e riflessione.

Lo spettacolo invita il pubblico a soffermarsi sul “qui e ora”, riscoprendo il valore delle relazioni, dei sentimenti autentici e dell’unicità di ogni persona.

Sul palco verranno affrontati i temi dell’educazione emotiva e dei rapporti umani, messi a confronto con alcune contraddizioni della società contemporanea: l’iperconnessione, il ruolo crescente degli algoritmi e il rischio di perdere il contatto con la dimensione più autentica delle emozioni.

Il palcoscenico diventa così uno spazio aperto alla partecipazione e alla condivisione, nel quale comicità e riflessione procedono insieme.

La conclusione di “Percorsi verso l’Autonomia”

L’appuntamento dell’8 agosto rappresenta la tappa conclusiva del progetto laboratoriale “Percorsi verso l’Autonomia”.

Il percorso è stato dedicato ai ragazzi con disabilità e costruito per offrire esperienze capaci di favorire la socializzazione, la partecipazione e lo sviluppo delle competenze personali.

«L’iniziativa nasce dalla convinzione che la vera inclusione sociale passi anche attraverso esperienze di socializzazione, cultura e partecipazione attiva alla vita della comunità», spiega l’assessore alle Politiche sociali Marinella Grillo.

Per permettere ai ragazzi di prendere parte alla serata, il Comune coprirà il costo del biglietto dello spettacolo. I partecipanti verseranno un contributo simbolico di 10 euro che sarà devoluto integralmente al progetto Casaut.

Che cos’è il progetto Casaut

Casaut viene presentato come un luogo dedicato alla crescita, all’autonomia e all’inclusione delle persone con disabilità.

Lo spazio dovrebbe consentire ai ragazzi di trascorrere parte della giornata svolgendo attività educative, ricreative e laboratoriali con il supporto di figure professionali qualificate.

Il percorso sarà orientato allo sviluppo delle autonomie personali e relazionali, con ricadute attese anche sulla qualità della vita delle famiglie.

L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è sostenere e sviluppare un progetto capace di accompagnare i partecipanti nella costruzione del proprio percorso di vita.

Marinella Grillo: «Un’occasione di partecipazione autentica»

Per l’assessore Grillo, la serata non rappresenterà soltanto un momento di intrattenimento.

«L’8 agosto non assisteremo soltanto a uno spettacolo. Sarà soprattutto un’occasione importante per tanti ragazzi della nostra comunità, che potranno vivere un’esperienza di incontro, condivisione e partecipazione autentica», afferma.

L’intento è offrire ai partecipanti nuove occasioni per esplorare le proprie capacità e sperimentare contesti di autonomia e relazione.

«È questo il senso più profondo del percorso che stiamo costruendo: offrire opportunità ed esperienze capaci di lasciare qualcosa che vada oltre una singola serata e di contribuire concretamente alla crescita personale e sociale dei nostri ragazzi», aggiunge l’assessore.

Una comunità più inclusiva

L’iniziativa si inserisce nel percorso attraverso il quale il Comune intende ampliare gli spazi di partecipazione destinati alle persone con disabilità.

La cultura e lo spettacolo vengono utilizzati come strumenti per abbattere le barriere sociali e favorire il coinvolgimento attivo nella vita cittadina.

«Con questa iniziativa aggiungiamo un nuovo tassello alla costruzione di una comunità sempre più inclusiva, nella quale ciascuno possa sentirsi parte attiva», sottolinea Grillo.

Partecipare allo spettacolo significherà quindi condividere un momento di leggerezza, ma anche sostenere un progetto fondato sull’autonomia, sull’inclusione e sulla creazione di nuove opportunità.

Biglietti disponibili su TicketOne

“Presente” andrà in scena sabato 8 agosto all’Anfiteatro Maria De Rosis di Corigliano-Rossano.

I biglietti destinati al pubblico sono disponibili sul circuito ufficiale TicketOne.