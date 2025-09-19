Un passo concreto verso la transizione verde. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con l’avviso C.S.E. 2025, ha finanziato il Comune di Fuscaldo con circa 500mila euro a fondo perduto per l’efficientamento energetico di tre immobili comunali. Il decreto di concessione, datato 3 settembre e notificato il 17 settembre, riguarda la Delegazione Municipale Marina, la Scuola Cariglio e la Scuola Media del Centro Storico.

Il progetto, predisposto dal settore Lavori Pubblici guidato dall’ingegnere Paola Di Stio con la collaborazione dell’esperto in gestione energia Francesco Campana, prevede: installazione di impianti fotovoltaici e solari termici; adozione di pompe di calore e sistemi di relamping; sostituzione con infissi ad alta efficienza e soluzioni ibride per ridurre i consumi. Un piano che si inserisce nella strategia complessiva di riduzione delle emissioni e di razionalizzazione dei consumi già avviata dall’amministrazione comunale.

«Questo intervento – sottolinea il sindaco Giacomo Middea – insieme all’efficientamento energetico della rete di illuminazione pubblica che partirà a breve, rappresenta un impegno preso e mantenuto per risparmiare energia, abbattere le emissioni e promuovere lo sviluppo sostenibile». Parallelamente al finanziamento ministeriale, sono state già avviate le procedure per l’efficientamento di ulteriori immobili comunali, attraverso gli incentivi del GSE – Conto Termico. Con questi interventi Fuscaldo si conferma tra i comuni calabresi più attivi nel settore della sostenibilità e della transizione energetica.