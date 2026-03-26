Il ciclone Deborah ha raggiunto l'Italia. In queste ore piogge e locali temporali stanno interessando gran parte della Calabria e in particolare il versante tirrenico e interno con precipitazioni che localmente risultano intense; qualche fenomeno è in sconfinamento anche sulle aree joniche della regione e in particolare sul Catanzarese.

Il clou del maltempo però è atteso nelle prossime ore quando i temporali raggiungeranno anche il resto della regione accompagnati da forti raffiche di vento e da nevicate sui monti a partire dai 700 m di quota.

Camigliatello

Intanto però le prime raffiche di vento intense stanno già interessando la regione con picchi fino ai 130 km/h. Ecco alcune raffiche registrate dalle stazioni meteorologiche:

Mendicino - Volpicchie 129 km/h

Mendicino - Tivolille 118 km/h

Corbino 107 km/h

Petilia Policastro 99 km/h

Mormanno 97 km/h

Sellia Superiore 93 km/h

Cosenza - Campagnano 88 km/h

Altilia 87 km/h

Monte Scuro e Amantea 81 km/h (di Logullo)

Botte Donato 79 km/h

Allai 77 km/h

Cosenza - Vaglio Lise 76 km/h (di Logullo)

Crotone - Pertusola 73 km/h

Cassano I.- Sibari 72 km/h

Mesoraca 72 km/h

San Giovanni in Fiore 71 km/hRota

Belsito 70 km/h

Pizzo Calabro 70 km/h