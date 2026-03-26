Piogge e temporali stanno già interessando la regione, in particolare il versante tirrenico con violente raffiche fino a 130 km/h. Nevica in montagna
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Il ciclone Deborah ha raggiunto l'Italia. In queste ore piogge e locali temporali stanno interessando gran parte della Calabria e in particolare il versante tirrenico e interno con precipitazioni che localmente risultano intense; qualche fenomeno è in sconfinamento anche sulle aree joniche della regione e in particolare sul Catanzarese.
Il clou del maltempo però è atteso nelle prossime ore quando i temporali raggiungeranno anche il resto della regione accompagnati da forti raffiche di vento e da nevicate sui monti a partire dai 700 m di quota.
Intanto però le prime raffiche di vento intense stanno già interessando la regione con picchi fino ai 130 km/h. Ecco alcune raffiche registrate dalle stazioni meteorologiche:
Mendicino - Volpicchie 129 km/h
Mendicino - Tivolille 118 km/h
Corbino 107 km/h
Petilia Policastro 99 km/h
Mormanno 97 km/h
Sellia Superiore 93 km/h
Cosenza - Campagnano 88 km/h
Altilia 87 km/h
Monte Scuro e Amantea 81 km/h (di Logullo)
Botte Donato 79 km/h
Allai 77 km/h
Cosenza - Vaglio Lise 76 km/h (di Logullo)
Crotone - Pertusola 73 km/h
Cassano I.- Sibari 72 km/h
Mesoraca 72 km/h
San Giovanni in Fiore 71 km/hRota
Belsito 70 km/h
Pizzo Calabro 70 km/h