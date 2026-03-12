PA731, una delle cicogne inanellate in Calabria nell’ambito del progetto Ispra-Lipu, ha iniziato il viaggio di ritorno dall’Africa dopo sei mesi trascorsi nel Sahel

Sta iniziando il viaggio di ritorno verso la Calabria la cicogna PA731, una delle prime cicogne monitorate con GPS satellitare nell’ambito di un progetto scientifico promosso da Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, in collaborazione con Lipu ed e-distribuzione.

La cicogna, a cui è stato dato il nome Danilo, in omaggio all’etologo e divulgatore scientifico Danilo Mainardi, era stata inanellata il 30 maggio, quando aveva appena 50 giorni di vita.

Dopo aver lasciato il nido a 68 giorni, l’animale è rimasto nell’area di nascita fino al 16 luglio, quando ha iniziato il lungo viaggio migratorio verso sud.

Il 19 luglio ha attraversato lo Stretto di Messina, fermandosi in Sicilia fino al 16 agosto. Da Marsala ha poi raggiunto la Tunisia, proseguendo successivamente verso il Sahel, oltre il deserto del Sahara.

Per circa sei mesi la cicogna ha continuato a spostarsi tra diverse aree dell’Africa centrale, tra Ciad, Nigeria, Camerun e Repubblica Centrafricana, seguendo le rotte migratorie tipiche della specie.

Nei giorni scorsi è iniziata la migrazione di ritorno verso nord. Attualmente l’esemplare si trova in Algeria e la traiettoria del volo sembra indicare proprio la direzione della Calabria, dove potrebbe tornare nei prossimi mesi.

Il viaggio di PA731 racconta ancora una volta il fascino e il mistero della migrazione degli uccelli, un fenomeno straordinario che la tecnologia satellitare consente oggi di seguire passo dopo passo.

La cicogna è stata dedicata a Danilo Mainardi, scienziato ed etologo che ha contribuito in modo significativo alla divulgazione scientifica in Italia e che ha guidato la Lipu come presidente dal 1996 e successivamente come presidente onorario dal 2002.