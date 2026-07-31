Presentata la rassegna "A Farla Amare Comincia Tu": sei giornate tra concerti, cammini e natura nella Sila Piccola. Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti

Un festival di musica dal vivo immerso nella natura, dove il cammino diventa parte integrante dell'esperienza artistica. È "A Farla Amare Comincia Tu – Opera Sila", la nuova rassegna presentata al Centro Visite Garcea di località Monaco, a Villaggio Mancuso di Taverna, che nei prossimi mesi animerà il Parco Nazionale della Sila con una serie di appuntamenti tra boschi e sentieri.

L'iniziativa, ideata e diretta artisticamente da Antonio Pascuzzo, nasce con l'obiettivo di coniugare musica, tutela ambientale e valorizzazione del territorio, offrendo al pubblico un'occasione per vivere la montagna attraverso un percorso che unisce spettacolo, paesaggio e biodiversità.

Alla presentazione è intervenuto anche il direttore del Parco Nazionale della Sila, Ilario Treccosti, che ha sottolineato il valore del progetto. «Crediamo che la conservazione di questi ambienti passi innanzitutto attraverso la conoscenza. Per questo aderiamo con convinzione a un progetto che auspichiamo possa essere riproposto negli anni e diventare un appuntamento stabile».

La manifestazione si svilupperà interamente nelle ore diurne e propone una formula originale: artisti e spettatori condivideranno un percorso tra i boschi della Sila Piccola, dando vita a una serie di "imboscate" musicali, spettacoli inseriti nel paesaggio naturale e pensati per essere vissuti nel rispetto dei tempi della natura.

Gli appuntamenti sono in programma sabato 5 e domenica 6 settembre, 12 e 13 settembre e 19 e 20 settembre. Tutti gli eventi saranno a partecipazione gratuita.

Le attività si svolgeranno nel territorio boschivo del Comune di Taverna, tra località Monaco (Villaggio Mancuso), i pianori di Tirivolo, la Valle del Crocchio e la Riserva Naturale del Gariglione, con l'obiettivo di far conoscere uno dei luoghi più suggestivi del Parco Nazionale della Sila attraverso un'esperienza che intreccia arte, ambiente e scoperta del territorio.