Anas potenzia il presidio sulla rete e sospende l'83% dei cantieri fino al 7 settembre. Tra le arterie più trafficate anche l'A2, la Statale 106 Jonica e la Statale 18 Tirrena Inferiore

Scatta il primo vero weekend dell'esodo estivo e Anas prevede un forte incremento della circolazione su strade e autostrade italiane. Da oggi a domenica 2 agosto sono attesi oltre 26 milioni di spostamenti di autoveicoli, mentre per la mattinata di sabato 1° agosto è previsto il bollino nero, il livello massimo di criticità per il traffico.

Secondo le previsioni di Viabilità Italia, il bollino rosso interesserà invece i pomeriggi di oggi, sabato e domenica, con un'intensificazione dei flussi in uscita dai grandi centri urbani verso le località di mare e di villeggiatura e, nella giornata di domenica, per i rientri.

Per agevolare la circolazione, Anas ha ridotto la presenza dei cantieri lungo la rete stradale nazionale. Fino al 7 settembre resteranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, pari all'83% di quelli attualmente attivi.

«Le giornate da bollino nero rappresentano il momento di massimo afflusso del fine settimana sulle nostre strade e autostrade», ha dichiarato l'amministratore delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme, invitando gli automobilisti a programmare i viaggi verificando le condizioni del traffico, lo stato del veicolo e le previsioni meteo prima della partenza.

Anas ricorda inoltre l'importanza di rispettare i limiti di velocità, mantenere la distanza di sicurezza, evitare distrazioni alla guida e programmare soste durante i viaggi più lunghi.

Sulla rete nazionale saranno impegnati circa 2.500 operatori, tra personale tecnico, addetti all'esercizio e operatori delle sale operative territoriali e della Sala Situazioni Nazionale.

Per quanto riguarda il Sud, le maggiori criticità sono attese lungo l'Autostrada A2 del Mediterraneo, che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, e sulle statali 106 Jonica e 18 Tirrena Inferiore, tradizionalmente interessate da intensi flussi turistici durante il periodo estivo.

Resta inoltre in vigore il divieto di circolazione per i mezzi pesanti: oggi dalle 16 alle 22, sabato 1 agosto dalle 8 alle 22 e domenica 2 agosto dalle 7 alle 22.