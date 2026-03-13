La raccolta differenziata 2025 supera una soglia simbolica e certifica un salto in avanti nella gestione dei rifiuti. Il Comune di Pietrapaola ha infatti raggiunto il 75,18% di raccolta differenziata, portando a recupero oltre 407mila chilogrammi di rifiuti su un totale di più di 542mila chilogrammi raccolti nel corso dell’anno. Un risultato che, secondo l’amministrazione comunale, conferma la crescita di un sistema costruito nel tempo e fondato sul coinvolgimento di cittadini, scuole, attività economiche e operatori del servizio.

A comunicarlo è la sindaca Manuela Labonia, che sottolinea il valore di un dato in netta crescita rispetto al passato, quando il Comune si fermava su percentuali poco superiori al 60%. Il traguardo raggiunto nel 2025 viene letto come il segnale di un modello ormai consolidato, capace di trasformare la sostenibilità in una pratica quotidiana e non in uno slogan.

I numeri del 2025 sulla raccolta differenziata

Il dato più rilevante riguarda proprio la quantità di rifiuti avviati a recupero, che ha superato i 407mila chilogrammi, a fronte di un totale complessivo di oltre 542mila chilogrammi raccolti durante l’anno. Numeri che consentono al Comune di oltrepassare la soglia del 75% e di segnare un progresso evidente rispetto agli anni precedenti.

Secondo la sindaca Labonia, questo risultato rappresenta la prova di una crescita concreta nella qualità del servizio e nella risposta della comunità. Non si tratta soltanto di una percentuale, ma della dimostrazione che anche un piccolo ente locale può raggiungere livelli significativi di efficienza ambientale attraverso una gestione costante e condivisa.

Il monitoraggio del servizio e il confronto con il territorio

Nel percorso che ha portato al superamento del 75,18% di raccolta differenziata, l’amministrazione evidenzia il lavoro di controllo e verifica portato avanti negli ultimi anni insieme alla ditta affidataria Ecoross. Il servizio, viene spiegato, è stato seguito con un monitoraggio costante e con un confronto regolare con le diverse realtà del territorio.

L’amministrazione comunale ha infatti coinvolto operatori turistici, commercianti e famiglie, con l’obiettivo di rendere sempre più efficaci e funzionali le modalità di conferimento e gestione dei rifiuti. È proprio questa continuità nel dialogo con la comunità, secondo il Comune, ad avere contribuito in modo decisivo al miglioramento del sistema.

Il peso del senso civico e della collaborazione

Nel messaggio diffuso dall’amministrazione, viene sottolineato che a fare la differenza sono stati anche costanza, responsabilità e senso civico. La crescita della raccolta differenziata, infatti, non viene attribuita soltanto all’organizzazione del servizio, ma anche alla risposta concreta della popolazione.

Il risultato viene quindi presentato come il frutto di una responsabilità quotidiana condivisa, capace di coinvolgere non solo le istituzioni, ma l’intera comunità. In questa prospettiva, il miglioramento della qualità ambientale passa da comportamenti ripetuti ogni giorno e da una collaborazione che nel tempo si è fatta più strutturata.

Il ruolo decisivo dell’educazione ambientale nelle scuole

Un capitolo centrale del percorso riguarda poi la educazione ambientale. L’amministrazione comunale attribuisce un ruolo fondamentale alle attività promosse nelle scuole, con il coinvolgimento degli alunni delle elementari attraverso iniziative organizzate insieme al gestore del servizio di raccolta.

Gli Educational Tour e gli incontri formativi hanno avuto, secondo il Comune, una funzione importante nel diffondere tra i più giovani una cultura della responsabilità ambientale. Una sensibilità che poi si riflette anche dentro le famiglie e nelle abitudini quotidiane, rafforzando nel tempo l’attenzione verso la corretta gestione dei rifiuti.

Labonia: «Un modello di gestione che guarda al futuro»

Nel commentare il risultato, la sindaca Manuela Labonia evidenzia il valore non solo numerico ma anche culturale del traguardo raggiunto. Superare il 75% di raccolta differenziata, spiega, significa dimostrare che una gestione attenta e partecipata dei rifiuti è possibile, ma soprattutto che si può costruire una comunità più consapevole.