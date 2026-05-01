La denuncia dei residenti di contrada Episcopani a Cosenza Channel: «Persone malate e sogegtti fragili rischiano di rimanere senza assitenza sanitaria, e nessuno interviene»

Alcuni residenti del comune di Rovito hanno scritto alla redazione di Cosenza Channel per denunciare i forti disagi che si stanno registrando nella contrada Episcopani, a causa della frana di una porzione di strada che è indispensabile per raggiungere le abitazioni di una trentina di famiglie.

Secondo quanto scritto nella segnalazione, il crollo si è verificato lo scorso 27 aprile e, da allora, nessuno è intervenuto per ripristinare la viabilità e la strada, che si trova in prossimità della statale 107, al momento, è chiusa al traffico.

«La situazione – denunciano i residenti della contrada Episcopani – è particolarmente allarmante poiché tra di noi vi sono persone malate e soggetti fragili che necessitano di assistenza sanitaria, attualmente difficile da garantire proprio a causa della possibilità di interruzione della viabilità.

Nonostante le numerose segnalazioni alle autorità competenti, ad oggi non sono stati comunicati tempi certi per il ripristino della strada. Inoltre, il rischio di ulteriori cedimenti rende l’area ancora più pericolosa».