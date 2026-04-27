Un pezzo di terra restituito alla comunità per produrre non solo ortaggi, ma anche relazioni, salute e senso di appartenenza. A San Marco Argentano prende forma Bio Salute, il progetto di orto comune ideato da Francesco Incoronato, che da dieci anni vive e lavora negli Stati Uniti ma continua a mantenere un legame profondo con il suo paese d’origine.

L’iniziativa parte da un gesto concreto: mettere a disposizione seimila metri di terreno per chi non possiede un campo, ma desidera coltivare prodotti freschi, sani e genuini. Un’idea semplice e insieme potente, che guarda alla terra come spazio di benessere, condivisione e partecipazione.

Bio Salute, a San Marco Argentano un orto comune aperto ai cittadini

Il progetto lanciato da Francesco Incoronato nasce con un obiettivo chiaro: offrire ai cittadini di San Marco Argentano la possibilità di coltivare un proprio appezzamento all’interno di uno spazio condiviso, costruendo attorno alla terra una rete fatta di collaborazione e passione.

«Metto a disposizione dei miei concittadini - annuncia - seimila metri di campo da coltivare per costruire un orto comune, così tutti coloro che non possiedono un terreno di proprietà ma vogliono mangiare ortaggi freschi e salutari possono coltivarli in uno spazio dedicato con altri appassionati di prodotti bio».

Un progetto che unisce terra, salute e condivisione

Bio Salute non viene presentato soltanto come un’iniziativa agricola. Il senso più profondo del progetto è quello di costruire una forma estesa di condivisione: di esperienze, di conoscenze, di strumenti, di volontariato e perfino di tempo trascorso insieme.

Ogni partecipante potrà coltivare il proprio spazio, ma anche confrontarsi con gli altri, offrire o ricevere consigli, aiutare chi ha meno esperienza, condividere attrezzi e scambiare competenze. In questa visione, l’orto non è solo produzione, ma anche relazione.

Le radici italiane e lo sguardo dagli Stati Uniti

Pur vivendo da anni negli Usa, Francesco Incoronato continua a guardare a San Marco Argentano come a un luogo con cui mantenere un rapporto vivo e concreto. La scelta di avviare un orto comune nasce anche da questo legame, dal desiderio di rendere utile alla comunità quella terra in cui affondano le sue radici.

«In base alla mia esperienza – Francesco Incoronato afferma - so quanto i prodotti italiani siano apprezzati in America perché di grande qualità. Ci sono cose che però gli americani non possono avere: la soddisfazione di vedere i frutti del proprio lavoro in tavola, i profumi di un campo coltivato, il valore di una esperienza condivisa».

Coltivare bene per vivere meglio

Al centro del progetto c’è anche un messaggio chiaro sul rapporto tra alimentazione e salute. Francesco Incoronato insiste sul valore del mangiare sano, soprattutto in un tempo in cui il benessere passa sempre di più anche dalla qualità di ciò che si porta in tavola.

«Con il progetto Bio Salute voglio dare una opportunità a tutti di poter utilizzare e rendere fruttuosa quella terra nella quale affondano anche le mie radici e poter mangiare sano, che oggi sappiamo quanto sia importante per la salute».