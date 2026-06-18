In occasione della Staffetta Blu per l’Autismo 2026, sabato 20 giugno i "camminatori in blu" di Angsa Calabria animeranno le rive del Lago di Farneto, ad Altomonte.

L'escursione si svolgerà lungo il perimetro dell'invaso, che si stima abbia una lunghezza di poco più di 1,5 chilometri, prevalentemente pianeggiante, così da poter accogliere tutti i partecipanti.

La compagnia in blu dei ragazzi con autismo, insieme a genitori e accompagnatori – circa 100 persone – al termine della camminata potrà sostare per il pranzo nell'area picnic oppure partecipare a un momento conviviale presso l'Agriturismo "Il Piccolo Ranch".

Il Lago Farneto si trova all'interno del Parco Comunale del Farneto "G. De Rosa", ad Altomonte (Cosenza). Si tratta di un bacino artificiale (un tempo zona di caccia feudale), oggi habitat di germani reali e aironi. Il sentiero naturalistico che lo costeggia è immerso in un bosco di circa 180 ettari, ricco di farnie e querce.

L'evento è organizzato da Angsa Calabria, con il supporto della struttura nazionale, e si inserisce nel percorso di sensibilizzazione sull'autismo che l'Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo porta avanti fin dalla sua fondazione, rilanciato negli ultimi mesi attraverso una capillare campagna social tuttora in corso.

La Staffetta Blu, giunta alla sua quinta edizione, gode da sempre del patrocinio dell'Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e si conferma un importante veicolo di socialità, inclusione e incontro.

Con questa manifestazione le famiglie Angsa rivendicano spazi, attenzione e diritti, affinché le persone con autismo possano vedere pienamente riconosciute ed esercitate le proprie tutele, nel rispetto dell'identità e dei bisogni di ciascuno.

L'appuntamento è fissato per sabato 20 giugno alle ore 10, nel parcheggio della riserva comunale di Altomonte, in provincia di Cosenza.