Sono stati indicati quelli di Bilancio, Territorio, Sociale, Sport e Controllo. Ambrogio: «Strumento essenziale per l’approfondimento degli atti, il confronto tra le diverse sensibilità politiche e il corretto svolgimento dell’attività istituzionale»

Si sono concluse le operazioni per l’elezione dei presidenti e dei vicepresidenti delle Commissioni consiliari permanenti del Comune di San Giovanni in Fiore. La Commissione Bilancio ha eletto presidente Luigi Foglia e Antonio Martino vicepresidente. La Commissione Territorio ha eletto presidente Giovanni Fragale e vicepresidente Luigi Foglia. La Commissione Sociale ha eletto presidente Francesco Mazzei e vicepresidente Claudia Loria. La Commissione Sport ha eletto presidente Francesco Fragale e vicepresidente Angela Angotti. La Commissione Controllo ha eletto presidente Claudia Loria e vicepresidente Francesco Mazzei.

«A nome del Consiglio comunale - dichiara il presidente del Consiglio, Marco Ambrogio - rivolgo ai presidenti e ai vicepresidenti eletti i migliori auguri di buon lavoro. Le Commissioni consiliari rappresentano uno strumento essenziale per l’approfondimento degli atti, il confronto tra le diverse sensibilità politiche e il corretto svolgimento dell’attività istituzionale. Sono certo che ciascuno dei componenti saprà svolgere il proprio incarico con senso delle istituzioni, responsabilità e spirito di collaborazione, nell’interesse esclusivo della comunità di San Giovanni in Fiore».