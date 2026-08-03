Una rete costruita attraverso l’incontro, la condivisione e l’impegno verso le comunità. La Rotary Gold Night, ospitata nella cornice del Mamaeli di Sangineto, ha riunito undici club del territorio per una serata dedicata alla solidarietà, all’amicizia e allo spirito di servizio.

La manifestazione, promossa dal Rotary Club Rende, ha rappresentato uno dei primi momenti comuni del nuovo anno rotariano. Centinaia di soci e ospiti hanno partecipato all’iniziativa, caratterizzata da musica e convivialità, ma soprattutto dal confronto su nuove occasioni di collaborazione.

La rete dei club del territorio

Accanto al Rotary Club Rende hanno partecipato il Rotary Club Cosenza, Cosenza Nord, Cosenza Sette Colli, Petilia Policastro Valle del Tacina, Belvedere Alto Tirreno Cosentino, Agorà Res Publica, Presila Cosenza Est, Mendicino Serre Cosentine, Paola Medio Tirreno Cosentino e Riviera dei Cedri.

Gli undici club hanno scelto di mettere in comune energie, competenze e capacità organizzative, rafforzando una rete territoriale orientata alla realizzazione di iniziative e progetti di servizio.

Alla serata hanno preso parte anche il governatore del Distretto 2102, Dino De Marco, e i presidenti dei club coinvolti.

Tucci: «Il servizio nasce dall’incontro»

La presidente del Rotary Club Rende e capofila dell’iniziativa, Candida Tucci, ha evidenziato il valore della partecipazione e della collaborazione tra i diversi sodalizi.

«Il Rotary vive di service, ma il servizio nasce prima di tutto dall’incontro tra le persone», ha dichiarato Tucci. «La straordinaria partecipazione registrata questa sera dimostra che quando i club lavorano insieme riescono a costruire qualcosa che va oltre il singolo evento: una comunità unita, capace di generare entusiasmo, fiducia e solidarietà».

L’incontro di Sangineto ha voluto mettere al centro proprio la capacità delle relazioni personali di trasformarsi in progetti concreti rivolti alle comunità.

Solidarietà e collaborazione territoriale

Nel corso della Rotary Gold Night è stato rivolto un ringraziamento ai presidenti, ai soci, agli sponsor e a quanti hanno collaborato alla realizzazione dell’appuntamento.

La serata ha confermato la volontà dei club di rafforzare il dialogo e sviluppare iniziative comuni, superando i confini delle singole realtà associative. L’obiettivo è aumentare l’impatto dei progetti attraverso una collaborazione stabile e una visione condivisa dei bisogni del territorio.

Un messaggio per il nuovo anno rotariano

La Rotary Gold Night si è conclusa con un richiamo al valore del lavoro di squadra: undici club uniti da un’unica comunità di valori e dalla volontà di costruire interventi capaci di produrre effetti positivi.