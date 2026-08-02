Drammatico incidente sulla statale 79 tra Colli sul Velino e Piediluco. Coinvolti un pullman, un camper e tre auto. Tre feriti sono stati trasportati in ospedale in codice rosso

Cinque persone sono morte e altre 27 sono rimaste ferite in un gravissimo incidente stradale avvenuto sulla strada statale 79 Ternana, in località Colli sul Velino, nel territorio laziale al confine con l’Umbria. Nell’incidente sono rimasti coinvolti un autobus, un camper e tre automobili.

Cinque vittime nello scontro

A innescare il drammatico incidente sarebbe stato, secondo una prima ricostruzione, lo scontro tra il pullman e il camper. L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo a cinque persone. Secondo le prime informazioni, le vittime avrebbero viaggiato sul camper e sulle automobili coinvolte.

Dopo lo scontro, almeno un’auto non sarebbe riuscita a evitare i due mezzi già coinvolti nell’incidente. La dinamica è comunque ancora in fase di ricostruzione e saranno gli accertamenti delle forze di polizia a chiarire con esattezza la sequenza degli impatti.

Ventisette feriti, tre trasportati in codice rosso

Il bilancio è pesantissimo anche sul fronte dei feriti. Sono 27 le persone soccorse dall’Ares 118. Tre sono state trasportate in elisoccorso in codice rosso, mentre altre 24, con codici gialli e verdi, sono state trasferite in diversi ospedali.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze di polizia, impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area.

Strada chiusa tra Colli sul Velino e Piediluco

L’incidente è avvenuto nel tratto compreso tra il bivio di Colli sul Velino e l’uscita per Piediluco. La statale 79 è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi necessari a ricostruire la dinamica dello schianto.

La situazione è resa ancora più complicata dalle condizioni meteorologiche. Nell’area era in corso un intenso acquazzone, accompagnato da forti raffiche di vento che hanno provocato anche la caduta di alberi sulla carreggiata.

Le operazioni proseguono mentre gli investigatori lavorano per accertare le cause dell’incidente e definire con precisione responsabilità e dinamica.