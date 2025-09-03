La partita valida per la 3^ giornata del campionato di Serie C, si giocherà domenica, 7 settembre, con calcio d’inizio alle ore 17,30
PHOTO
Il Cosenza ha vinto a Crotone nel 13esimo turno di campionato dopo un derby molto combattuto allo stadio Ezio Scida. Ha deciso Idda nella ripresa. Le foto sono di Salvatore Mannarino.
Scatta ufficialmente la prevendita dei biglietti per il derby tra Crotone e Cosenza, in programma domenica 7 settembre alle ore 17:30 allo stadio “Ezio Scida” e valido per la 3ª giornata del campionato di Serie C.
I prezzi dei biglietti del derby per i padroni di casa
La vendita dei tagliandi prende il via giovedì 4 settembre alle ore 10, con diverse soluzioni di prezzo a seconda del settore scelto. Per la Curva Sud, biglietto fissato a 10 euro (stesso prezzo anche per i ridotti), mentre in Tribuna Distinti Laterale il costo è di 12 euro intero e 10 ridotto. In Distinti Centrale il prezzo sale a 15 euro (12 ridotto).
Per chi preferisce la Tribuna Principale Centrale, il biglietto intero è di 25 euro (20 ridotto), mentre in Tribuna Principale Laterale il costo è di 20 euro (15 ridotto). Più alti invece i prezzi nei settori riservati: 35 euro per la Tribuna Vip (25 ridotto) e 50 euro per la Super Vip (30 ridotto).
Prezzi e modalità per il settore ospite
I residenti nella provincia di Cosenza potranno acquistare il biglietto solo nel Settore Ospiti (al prezzo di 10 euro): la vendita di tale settore sarà attiva da domani, giovedì 4 settembre, e -come da normativa vigente- fino alle ore 19 del giorno precedente la gara, sabato 6 settembre. Per eventuali problematiche relative all’acquisto dei tagliandi è possibile richiedere assistenza direttamente sul sito web di TicketOne.