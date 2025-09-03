Scatta ufficialmente la prevendita dei biglietti per il derby tra Crotone e Cosenza, in programma domenica 7 settembre alle ore 17:30 allo stadio “Ezio Scida” e valido per la 3ª giornata del campionato di Serie C.

I prezzi dei biglietti del derby per i padroni di casa

La vendita dei tagliandi prende il via giovedì 4 settembre alle ore 10, con diverse soluzioni di prezzo a seconda del settore scelto. Per la Curva Sud, biglietto fissato a 10 euro (stesso prezzo anche per i ridotti), mentre in Tribuna Distinti Laterale il costo è di 12 euro intero e 10 ridotto. In Distinti Centrale il prezzo sale a 15 euro (12 ridotto).

Per chi preferisce la Tribuna Principale Centrale, il biglietto intero è di 25 euro (20 ridotto), mentre in Tribuna Principale Laterale il costo è di 20 euro (15 ridotto). Più alti invece i prezzi nei settori riservati: 35 euro per la Tribuna Vip (25 ridotto) e 50 euro per la Super Vip (30 ridotto).

Prezzi e modalità per il settore ospite

I residenti nella provincia di Cosenza potranno acquistare il biglietto solo nel Settore Ospiti (al prezzo di 10 euro): la vendita di tale settore sarà attiva da domani, giovedì 4 settembre, e -come da normativa vigente- fino alle ore 19 del giorno precedente la gara, sabato 6 settembre. Per eventuali problematiche relative all’acquisto dei tagliandi è possibile richiedere assistenza direttamente sul sito web di TicketOne.