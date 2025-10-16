L’ex tecnico dei rossoblù ha parlato della scorsa annata in un’intervista a Il Guerin Sportivo. Quest’anno Alvini sta allenando il Frosinone

Massimiliano Alvini, ex allenatore del Cosenza nella passata stagione, ha rilasciato un’intervista a Il Guerin Sportivo nella quale ha parlato anche del suo anno in rossoblù finito purtroppo male con la retrocessione e l’ultimo posto.

Le parole di Alvini sul Cosenza

«Cosenza è una piazza meravigliosa. Abbiamo giocato un buon calcio, ma la penalizzazione ci ha condizionati. Ci siamo aggrappati all’alibi dei ricorsi e ci ha lentamente svuotati. La Calabria è bellissima e, nonostante tutto, è stato un onore lavorarci».