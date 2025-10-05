Nessuna novità di uomini in casa Cosenza. I 23 convocati da mister Buscè per la trasferta in casa dell’Audace Cerignola di stasera, gara valevole per l’8^ giornata di campionato, sono gli identici di una settimana fa a Siracusa, eccezione per il giovane Rocco rimasto a casa. Non recupera Contiliano, mentre per Beretta, si attende solo l’ufficialità, dovrebbe arrivare a Cosenza solo lunedì.

La probabile formazione del Cosenza

E quindi, anche contro i pugliesi, mister Buscè ha pochissime alternative e dovrebbe continuare a giocare con la solita formazione. Nel 4-3-3 rossoblù in porta ci sarà Vettorel. In difesa pronto a ritrovare una maglia da titolare Cimino. Per il resto sempre Dametto e Caporale in mezzo e capitan D’Orazio a sinistra. Centrocampo collaudato con Kouan, l’ex di turno Langella e Garritano. In avanti, dopo due titolarità di fila, dovrebbe partire dalla panchina Cannavò, con Ricciardi a destra, Mazzocchi al centro (il suo timbro a Siracusa, nella foto, premiato miglior gol del mese di settembre dalla Lega Pro) e Florenzi a sinistra.