Il Benevento ospita il Cosenza nel lunch match della Domenica delle Palme, ma è consapevole che pur vincendo non otterrebbe la promozione aritmetica in Serie B. I Lupi dal canto loro cercano punti preziosi per il terzo posto. Floro Flores sceglie inizialmente il 4-2-3-1 con Lamesta, Tumminello e Della Morte alle spalle di Salvemini. Buscè invece dà fiducia a Beretta al centro dell’attacco con Emmausso e Florenzi ai suoi lati. In cabina di regia c’è Garritano e non Langella che rientrava dopo aver scontato il turno di squalifica.

Il tabellino di Benevento-Cosenza

BENEVENTO (4-2-3-1): Vannucchi; Pierozzi, Scognamillo, Caldirola, Ceresoli; Prisco, Maita; Lamesta, Tumminello, Della Morte; Salvemini. A disp.: Russo, Esposito, Sena, Carfora, Manconi, Celia, Borghini, Giugliano, Saio, Romano, Del Gaudio, Mignani, Talia, Kouan. All.: Floro Flores

COSENZA (4-3-3): Pompei; Cannavò, Moretti, Dametto, Caporale; Ciotti, Garritano, Contiliano: Emmausso, Beretta, Florenzi. A disp.: Vettorel, Contiero, D’Orazio, Perlingieri, Langella, Baez, Achour, Ba, Ferrara, Palmieri, Kourfalidis. All.: Buscè

ARBITRO: Dorillo di Torino

MARCATORI: –

NOTE: Spettatori circa 9mila con rappresentanza ospite. Espulsi: -. Ammoniti: -. Angoli: -. Recupero: -.