La donna è stata operata d’urgenza presso l’ospedale di Paola per la rimozione della milza e adesso entrambe sono ricoverate in rianimazione all’Annunziata di Cosenza

Sono ricoverate in terapia intensiva in prognosi riservata all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, una donna di 39 anni e la figlia di 10 anni rimaste coinvolte la notte scorsa, in un incidente automobilistico autonomo lungo la Statale 18 nel territorio del comune di Cetraro.

Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia di Paola ed il personale sanitario del 118. Secondo quanto si è appreso la donna, medico di medicina generale, nell’immediatezza è stata operata d’urgenza dall’equipe dell’Unità operativa di chirurgia dell’ospedale San Francesco, dove si è resa necessaria l’asportazione della milza, prima del trasferimento al nosocomio bruzio.

Madre e figlia hanno riportato un politrauma. Le loro condizioni permangono critiche ma per fortuna, non sarebbero in pericolo di vita.