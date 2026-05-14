Dal 18 maggio cambia il calendario di ricevimento del pubblico per IMU, TARI, servizio idrico e Canone unico

Cambiano gli orari di apertura al pubblico di alcuni uffici comunali di Cosenza, nell’ambito di una riorganizzazione pensata per rendere più ordinato l’accesso dei cittadini agli sportelli e migliorare il rapporto tra utenti ed Ente.

Il Settore Servizi demografici ha comunicato che gli sportelli al pubblico del protocollo generale, dell’archivio, dell’albo pretorio, delle notifiche e dell’Ufficio relazioni con il pubblico seguiranno gli stessi giorni di apertura già previsti per gli sportelli dei servizi demografici.

Protocollo, archivio e Urp aperti lunedì e giovedì

Gli uffici indicati saranno aperti al pubblico nelle giornate di lunedì e giovedì, dalle 9 alle 12. La scelta rientra in un percorso di razionalizzazione degli orari di accesso, con l’obiettivo di uniformare il funzionamento degli sportelli appartenenti allo stesso settore.

La modifica riguarda quindi servizi di primo contatto con l’utenza, spesso utilizzati dai cittadini per depositare documenti, ricevere informazioni, consultare atti o effettuare comunicazioni formali con l’amministrazione.

Dal 18 maggio nuovi orari per il settore Tributi

A partire da lunedì 18 maggio, entreranno in vigore anche i nuovi orari di ricevimento del pubblico per gli uffici del Settore Tributi.

Il lunedì, dalle 9 alle 12, gli uffici riceveranno i cittadini per questioni relative a IMU, TARI, servizio idrico e Canone unico patrimoniale.

Il mercoledì, sempre dalle 9 alle 12, il ricevimento sarà dedicato esclusivamente alle problematiche riguardanti il servizio idrico.

Il giovedì, dalle 9 alle 12, gli sportelli del Settore Tributi saranno aperti per pratiche e informazioni relative a IMU, TARI e Canone unico patrimoniale.