Luca Bittante, ex terzino del Cosenza, si è raccontato in una lunga intervista rlasciata al sito Seried.com. Il classe 1993 è rimasto svincolato quest’anno dopo che nella passata stagione ha giocato con il Pompei, in Serie D, ma solo dal mese di marzo in poi. Ora spera di tornare presto sui campo. Tra i suoi ricordi più belli, l’esperienza di tre anni al Cosenza dal 2019 al 2022.

Le parole di Bittante sul Cosenza

«Ho conosciuto una piazza che vive di calcio, un ambiente caldo e passionale dove non puoi non dare quel qualcosa in più. Nonostante le difficoltà, ogni anno abbiamo centrato l’obiettivo. Ho un bellissimo ricordo di mister Zaffaroni e sono legato a diversi ex compagni, tra questi Idda, Perina, Tutino, Garritano e Baez. A Cosenza, nel 2021, mi sono rotto il crociato e da lì è un po’ iniziato il mio calvario. Ho saltato la seconda parte della stagione 2020/21 e l’anno dopo, al rientro, ho avuto diversi intoppi. Da poco avevo anche rinnovato il contratto, mi sentivo nel pieno della mia maturità e convinto che avrei anche potuto fare uno step in avanti. Questo è un po’ il rimpianto della mia carriera, tuttavia io sarei rimasto a vita in rossoblù per amore della piazza, ma la società, una volta scaduto il mio contratto, ha fatto altre scelte».