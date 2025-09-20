Il tecnico: «Ci siamo rimasti male perché comunque fino a quel momento lì non avevamo subito niente. In 4-5 transizioni offensive dovevamo gestire meglio»

Il pareggio del Cosenza sul campo della Casertana lascia l’amaro in bocca ai Lupi sospinti da quasi 800 tifosi al Pinto. Dopo il match, l’allenatore Antonio Buscè ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa proponendo la sua analisi del match. «Con i tre punti non avremmo assolutamente rubato nulla – ha detto - Poi magari ti viene fuori quel mezzo grosso di Kallon col vento che fa il resto il resto. Ci rimaniamo anche male perché comunque fino a quel momento lì non avevamo subito niente. Noi comunque abbiamo fatto la partita dove potevamo gestire in maniera più giust a 4-5 transizioni».

Antonio Buscè entra quindi nel dettaglio. «Troppa frenesia, troppi errori negli ultimi 16 metri. In situazioni del genere – evidenzia ancora - devi mettere in preventivo che magari un episodio poi ti va storto. Episodio che oggi ci siamo cercati noi. Quando giochiamo così bisogna uscire al 99,9% con una vittoria. Io credo che non ci sia nulla da dire ancora: ci va molto stretto questo pareggio».