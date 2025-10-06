Le parole dell'allenatore del Cosenza dopo la vittoria dei suoi uomini per 1-2 sul campo dell'Audace Cerignola nell'8^ giornata di campionato
Mister Antonio Buscè, allenatore del Cosenza, ha parlato al termine della partita contro l'Audace Cerignola, vinta dai rossoblù in rimonta grazie ai gol di Kouan e Florenzi.
Le parole di Antonio Buscè
L'Audace Cerignola è una squadra forte. Nei due ultimi campionati ha sfiorato la promozione, l'anno scorso soprattutto. Il primo tempo abbiamo pensato di fare una partita d'attesa per portarli fuori ed attaccarli alle spalle, visto che loro potevano andare in difficoltà così. Ma gli avversari sono stati bravi visto che sono gente molto tecnica che va forte. La difficoltà si è vista. Il pareggio nel primo tempo ci ha dato quel coraggio in più che poi è servito nella ripresa