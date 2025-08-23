Mister Antonio Buscè, allenatore del Cosenza, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali rossoblù, alla vigilia dell’esordio in campionato in quel di Monopoli. Stesso avversario affrontato in Coppa Italia una settimana fa.

Le parole di Buscè

«Le condizioni dei nuovi arrivati non sono al top anzi, abbiamo qualche difficoltà proprio nel minutaggio. Comunque, se necessario, potremmo metterli dentro 20 o 25 minuti per darci una mano. La squadra non avrà tanti cambiamenti come tipologia di assetto, ma qualche giocatore – spiega Buscè – potrebbe ruotare. La settimana scorsa mancava qualcuno nel reparto difensivo, mentre questa settimana abbiamo qualche giocatore in più, qualche soluzione in più. Affrontare di nuovo il Monopoli? Potrebbe sembrare anomalo incontrare, nell’arco di 7 giorni, la stessa squadra, però credo che la differenza, alla fine, la faccia la testa, al di là di eventuali vantaggi o svantaggi. Noi, sicuramente, punteremo sulla concentrazione, sulla voglia di fare bene e di portare a casa un risultato positivo. Un ultima parola vorrei dirla per Kourfalidis. Gli siamo tutti vicini, squadra, staff, società e coloro i quali ruotano attorno al Cosenza calcio. L’augurio è quello di rivederlo, presto, sui campi di calcio».