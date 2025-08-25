Un punto prezioso e tante indicazioni utili per il futuro. Mister Antonio Buscè, al termine del 2-2 di Monopoli che ha aperto il campionato del Cosenza, ha sottolineato sia le difficoltà del gruppo in piena fase di costruzione sia la reazione mostrata dalla squadra.

Le parole di Mister Buscè sul mercato troppo lungo

«I giocatori arrivano per il Cosenza, ci tengo a precisarlo. In questo periodo sento un po' tutti gli allenatori e noto che sono stanchi di questo mercato. Quando senti tecnici di livello altissimo come Vincenzo Italiano lamentarsi di una sessione così lunga, vuol dire che la tensione e lo stress li subiscono anche loro. È un grido d'aiuto: questo mercato dura troppo ed è brutto vedere certe situazioni, come un giocatore che una settimana gioca con te e quella dopo con un'altra squadra. È davvero eccessivo. Bisogna sopportare tutto questo e cercare di restare tranquilli».

Le dichiarazioni di una settimana fa

«Una settimana fa ero qui a chiedere aiuto, perché ne abbiamo bisogno, soprattutto in una situazione come la nostra. Si viene da un periodo molto difficile. Mi riferisco all'anno scorso ea tutte le problematiche legate alla retrocessione. È normale avere bisogno di gente fresca, con la testa pulita, che venga a dare una mano a chi decide di rimanere, e di convincere chi ha qualche dubbio a restare. Ci sono ancora delle scorie, ma dobbiamo essere bravi a ripartire dalla partita di questa sera».

La gara contro il Monopoli

«Abbiamo fatto una buonissima gara e il risultato, secondo me, è giusto. Non dobbiamo recriminare nulla: quando sbagli e trovi avversari bravi, vieni punito. Bisogna accettarlo. Anche sul secondo gol abbiamo fatto una respinta corta e siamo stati castigati. Se nessuno sbagliasse, le partite finirebbero 0-0. Rimane la prestazione dei ragazzi, che con tutte le difficoltà hanno reagito anche a uno svantaggio forse inaspettato. Hanno rialzato la testa, con schiena e spalle dritte, e hanno lottato fino all'ultimo. La reazione è stata importante e alla fine, giustamente, è arrivato il gol di Mazzocchi: un gran gol, che premia la sua ottima partita insieme a quella dei compagni. Bisogna ricominciare da ciò che abbiamo fatto stasera, che è molto importante».